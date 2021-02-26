Dolar ne kadar oldu? 26 Şubat dolarda son durum ve doların yükselme nedeni

ABD piyasalarında seyreden sert dalgalanmalar risk almayı zorlaştırdı. Gelişme yolunda ilerleyen para birimlerinde de düşüş gösteriyor. Kaydedilen piyasa şoku Türk Lirası'nı da etkileyerek ve kurun 7,44 seviyesinin üstünde olmasına neden oldu. Bu kısa süreli yükseliş sonrasında dolar yeniden düşüş gösterdi.

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor?

Dünya piyasalarında bir süredir etkisini gösteren değiştirme karı, perşembe günü hisse senedi piyasalarında sert dalgalanmalar yarattı. Bilhassa teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşler, ABD endekslerinde çabuk geri çekilmelere neden oldu. Bunun yanında risk alma isteğinin azalması, gelişmekte olan ülke para birimlerinde de olumsuz fiyatların oluşmasını sağladı.

Dolar/TL kuru ne kadar oldu?

Oluşan bu olumsuz fiyatlamalardan Türk Lirası da nasibini aldı. Dolar/TL kuru yurt içi piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde çabucak yükseldi ve 7,44'ü geçerek yükseldi. Bu seviye sonrasında zaman zaman düşüş yaşayan dolar 26 Şubat'ta saat 00.35'ten itibaren 7,35 seviyesi ile muamele görüyor.

Bu haftaya gelinceye kadar 5 haftalık bir yükseliş hızı olan Türk Lirası, bu hafta düşüşe geçmişti. Haftaya 7,01 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru çarşamba günü de 7,24'ün üzerine çıkmıştı.