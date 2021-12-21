Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?

MARKETLER İNDİRİM YAPACAKLAR MI?
Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası bu durumun marketteki ürünlerin fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Vatandaşlar özellikle temel ihtiyaçlarda yapılan zamların bir an önce düzelmesi gerektiğini savunuyor. Migros, ŞOK, BİM, A101 ve Carrfeoursa gibi zincir marketlerde kısa sürede yapılan devasa boyuttaki zamların bir an önce geri çekilmesini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, fiyatların roket hızında çıkması sonunda paraşüt hızıyla geri inmesi gerektiğini belirterek, üyelerine açık çağrıda bulundu ve market raflarına acil bir şekilde güncelleme yapılmasını ifade etti.
Son Güncelleme: 21.12.2021 13:51