Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?

MARKETLER İNDİRİM YAPACAKLAR MI?

Market ürünlerindeki fiyatlar düştü mü? 21 Aralık sabahındanun düşünü gören vatandaşlar, bu sorunun yanıtını aramaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde açıkladığı ekonomik önlem paketi açıklamaları sonrası 18 liralara kadar çıkan doların sabah saatlerinde 12 liralara kadar düştüğünü gören vatandaşlar, Migros, ŞOK, BİM, A101 ve Carrfeoursa gibi zincir marketlerde zam yapılan ürünlerde indirim yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladılar.

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası bu durumun marketteki ürünlerin fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Vatandaşlar özellikle temel ihtiyaçlarda yapılan zamların bir an önce düzelmesi gerektiğini savunuyor. Migros, ŞOK, BİM, A101 ve Carrfeoursa gibi zincir marketlerde kısa sürede yapılan devasa boyuttaki zamların bir an önce geri çekilmesini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, fiyatların roket hızında çıkması sonunda paraşüt hızıyla geri inmesi gerektiğini belirterek, üyelerine açık çağrıda bulundu ve market raflarına acil bir şekilde güncelleme yapılmasını ifade etti.