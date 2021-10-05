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Dolar bugün 8 bandını gördü. Euro ve Sterlin en son ne kadarla günü kapattı?

Dolar bugün sekiz bandını gördü. 5 Ekim tarihinde hareketlilik yaşayarak yükselen doları Sterlin ve Euro nasıl takip etti. Detaylar haberimizde..

05 Ekim 2021 Salı 21:32
Dolar bugün 8 bandını gördü. Euro ve Sterlin en son ne kadarla günü kapattı?
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Dolar 5 ekim tarihi itibari ile sekiz bandını gördü. Dolar dışında Euro ve Sterlin’de son durum ne? Döviz kurunda son durum ne? 5 ekim Salı günü Euro ne kadara satıcı ile buluşmakta? Döviz kurunda son dakika bilgileri neler..

Merkez Bankası’nın geçmiş günlerde yapmış olduğu açıklama sonrasında dolar kuru yakından takip ediliyordu. Yapılan faiz kararı açıklamasından sonra 5 ekimde döviz kurunda nasıl değişiklikler oldu? Son dakika Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın yapmış olduğu faiz kararının üzerine döviz kurunda gerileme yaşanmış bunun üzerine ise Türk Lirası değer kazanmıştı. Bugün 5 ekim tarihinde dolar kurundan alınmış olan verilere göre kur sekiz bandına kadar ilerledi.

5 Ekim 2021 tarihli kur ayrıntıları

Dolar – 8,79 TL

Euro – 10.23 TL

Sterlin – 12,11 TL


Son Güncelleme: 05.10.2021 21:32
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Anahtar Kelimeler:
EuroGünlükkurDolarSterlin
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