İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Doğum yardımı nedir, nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nereye yapılır?

2015 yılından sonra doğan çocuklara özel verilen doğum yardım parası çalışan ve çalışmayan anne ayrımı yapmadan doğan bebekler için devlet maddi yardım yapmaktadır. Doğum yardımının ne olduğunu bilmeyen vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Doğum yardımı başvuru nasıl alınır? Doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar nereye başvuru yapacaklar? Tüm ayrıntılar haberimizde…

28 Şubat 2021 Pazar 00:18
Doğum yardımı nedir, nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nereye yapılır?
Takip Et:

2015 yılında başlatılan doğum yardım parası dilekçe vererek yardım parasından yararlanabilme imkânı sunulmaktadır. Çalışan veya çalışmayan anne ayrımı yapılmadan 2015 yılından itibaren doğan çocuklar için yardım parası verilmektedir.

Devlet tarafından verilen bu yardım paraları anneye ve yeni doğan bebeğinin tüm ihtiyaçların karşılanması için verilmektedir. Yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan maddi yardımlar doğum yapan anneyi oldukça rahatlatmaktadır.

Tek seferlik olan maddi yardım annenin doğum yaptığı her çocuk sayısı için alabilmektedir. Haberimizde doğum yardımı nereden alınır? Başvuru şartları nelerdir? Doğum yardıma dair merak edilen birçok sorunun cevabı sizlerle…

Doğum parasından kimler yararlanır?

Çalışan veya çalışmayan tüm doğum yapan annelerin alabileceği yardımla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi karta sahip tüm anneler yararlanmaktadır.

Annenin vefat etmiş olması gibi durumlarda bu haktan babalar da yararlanmaktadır.

15.05.2015 tarihinden sonra doğum yapan tüm bebekler için yardım yapılmaktadır. Yani belirtilen tarihten önce doğan bebekler için maalesef yardım yapılamamaktadır.

Alınan yardımlar annenin kaçıncı doğumu ve kaç çocuk sayısına sahip gibi durumlara göre değişmektedir.
 

Başvuru şartları nelerdir?

Dilekçe ile yapılan başvurular için öncelikle yeni doğan bebeğin nüfus müdürlüğüne giderek Kimlik çıkartılması gerekmektedir.

Mavi kart;

Bazı hakların dışında kalan Türk vatandaşın sahip olduğu hakların yarısı kadar yararlanabilme imkânı sunan kartlardır. Genel tanımı ile T.C vatandaşlığından çıkan kişilere ve onların 1.2. ve 3. Derece altsoylarına verilen resmî belge olarak açıklanıyor. Yabancı olarak değerlendirilmeyen kart yabancılar kütüğüne de kaydedilmemektedir.

  Sadece mavi kart sahibi kişiler seçme veya seçilme hakkından muaf olarak araç veya ev eşyalarını ithal etme gibi haklarını kullanamıyorlar.

Doğum parası başvuru şartları!

Başvurular Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmetler merkezine gidilerek yapılmaktadır.  Şahsen veya kargo ya da posta yoluyla verilen dilekçeler için talep edilen evrakların eksiksiz şekilde tamamlanması gerekmektedir.

 gerekli belgeler;  

  • Yeni doğan bebeğin T.C kimlik kartı
  • Yeni doğan bebeğin annesinin ya da babasının T.C kimlik kartı ya da mavi kartı
  • Yetkili başvuru mercilerden alınmış olan ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş belgeler

Ödemeler nasıl alınıyor?

Anne veya baba tarafından yapılan başvurular Doğum Yardım Sistemi’ne kaydediliyor ve bir sonraki ay için anne baba ödeme alıyor. Ödemeler PTT üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden kişinin T.C kimlik kartı ile en yakın PTT şubesine gitmesi gerekmektedir. e-Devlet sistemi üzerinden doğum parasının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar sisteme girerek bilgi alabilirler.

Anne veya babanın hacze tabi borcu olma durumunda doğum yardımları vergi kesintisine uğramaz. Doğum yardım parası kesinlikle haczedilemiyor.

Doğum yardımı almak için nereye başvuru yapılması gerekir?

Yardım parası almak için öncelikle yeni doğan bebeğin kimliği çıkması gerekmektedir. Nüfusa kayıt olan bebeklerin kimliklerin çıkması ardından ‘Doğum Yardımı’ başvuru dilekçesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine giderek ya da sosyal hizmetler merkezlerine giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  Bunun haricinde posta yoluyla da dilekçe gönderilebilir.

Doğum yardımından çalışmayan anne faydalanabilir mi?

2015 yılında yürürlüğe giren bu uygulama ile çalışmayan annelerde bu uygulamadan yararlanma hakkına sahiptir. Çalışan veya çalışmayan ayrımı yapmayan sistemde doğum yapan her anne doğum yardım başvurusundan yararlanabilir.

Doğum yardımı e-Devlet ödeme aşamasında ne demek?

e-Devlet üzerinden doğum yardımı sorgulaması yapıldığında karşınıza çıkan ‘doğum yardımı ödeme aşamasında’ bildirimi ödeme işleminin 45 gün içerisinde PTT aracılığı ile ödenecektir anlamına gelmektedir.

Doğum yardımı parası anneye mi verilir? Babaya mı?

Doğum yardımı başvuruları T.C vatandaşı ya da mavi kartlı olan anne veya babaya verilir.

Doğum parasının alınması için çalışan anne veya babanın 1 yıl içinde 90 gün sigorta priminin ödenmesi gerekmektedir.

Doğum parası ne kadar?

 Doğum parası almak için öncelikle 5 yıl süre bulunmaktadır. Bebek doğduktan 5 yıl içerisinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. 5 yılın sonunda yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2021 doğum parası ilk çocuk içi 300 ikinci çocuk için 400 üçüncü çocuk için 600 TL yardım yapılmaktadır. Tek seferlik olan bu yardımlar annenin kaç çocuğa sahip olmasıyla birlikte değişmektedir.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Doğum YardımıAnneBabaMaddi YardımBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?
2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar
Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar
Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
Ekonomik reform paketi nedir? Reform paketi 2021 Mart ayında açıklanacak mı? Ekonomik reform paketinde neler var?
Ekonomik reform paketi nedir? Reform paketi 2021 Mart ayında açıklanacak mı? Ekonomik reform paketinde neler var?
Ripple davası ne oldu, ertelendi mi? Amerika XRP Ripple davasında ne karar çıktı?
Ripple davası ne oldu, ertelendi mi? Amerika XRP Ripple davasında ne karar çıktı?
Tiny house fiyatları ne kadar? Tiny house Türkiye 2021 fiyatları
Tiny house fiyatları ne kadar? Tiny house Türkiye 2021 fiyatları

Popüler Haberler

2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Marteniçka geleneği hikayesi nedir? Marteniçka renklerin nelerdir, anlamı nedir? Marteniçka nereden alınır?
28 Şubat Pazar günü yayınlanacak yapımlar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı
Bir Garip Aşk dizisinin oyuncuları
WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları kapatılacak mı, ne olacak?
Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar
Gece tırnak neden kesilmez, kesersek ne olur?
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun biyografisi
PH değerlerine göre en kaliteli damacana su hangisidir? Damacana su markaların PH değeri nedir?
Savaşçı Merlin kimdir? Gerçek adı nedir? Anıl Altınöz hakkında bilgiler
Türksat Frekans Listesi - Türksat Uydusu 4A Güncel Kanal Frekans Listesi
Apple'dan iPhone kullanıcılarına 150 TL geri ödeme! Başvuranın hemen hesabına yatırılacak!
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
Türkiye’de nerelere meteor düştü? Göktaşı düşmesi nedir?
Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin ticareti haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası
Fenerbahçe ve Galatasaray Nesine.com eşya piyangosu çekilişi ne zaman yapılacak? Nesine eşya piyangosu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?
Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.