Doğum yardımı nedir, nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nereye yapılır?

2015 yılında başlatılan doğum yardım parası dilekçe vererek yardım parasından yararlanabilme imkânı sunulmaktadır. Çalışan veya çalışmayan anne ayrımı yapılmadan 2015 yılından itibaren doğan çocuklar için yardım parası verilmektedir.

Devlet tarafından verilen bu yardım paraları anneye ve yeni doğan bebeğinin tüm ihtiyaçların karşılanması için verilmektedir. Yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan maddi yardımlar doğum yapan anneyi oldukça rahatlatmaktadır.

Tek seferlik olan maddi yardım annenin doğum yaptığı her çocuk sayısı için alabilmektedir. Haberimizde doğum yardımı nereden alınır? Başvuru şartları nelerdir? Doğum yardıma dair merak edilen birçok sorunun cevabı sizlerle…

Doğum parasından kimler yararlanır?

Çalışan veya çalışmayan tüm doğum yapan annelerin alabileceği yardımla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi karta sahip tüm anneler yararlanmaktadır.

Annenin vefat etmiş olması gibi durumlarda bu haktan babalar da yararlanmaktadır.

15.05.2015 tarihinden sonra doğum yapan tüm bebekler için yardım yapılmaktadır. Yani belirtilen tarihten önce doğan bebekler için maalesef yardım yapılamamaktadır.

Alınan yardımlar annenin kaçıncı doğumu ve kaç çocuk sayısına sahip gibi durumlara göre değişmektedir.



Başvuru şartları nelerdir?

Dilekçe ile yapılan başvurular için öncelikle yeni doğan bebeğin nüfus müdürlüğüne giderek Kimlik çıkartılması gerekmektedir.

Mavi kart;

Bazı hakların dışında kalan Türk vatandaşın sahip olduğu hakların yarısı kadar yararlanabilme imkânı sunan kartlardır. Genel tanımı ile T.C vatandaşlığından çıkan kişilere ve onların 1.2. ve 3. Derece altsoylarına verilen resmî belge olarak açıklanıyor. Yabancı olarak değerlendirilmeyen kart yabancılar kütüğüne de kaydedilmemektedir.

Sadece mavi kart sahibi kişiler seçme veya seçilme hakkından muaf olarak araç veya ev eşyalarını ithal etme gibi haklarını kullanamıyorlar.

Doğum parası başvuru şartları!

Başvurular Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmetler merkezine gidilerek yapılmaktadır. Şahsen veya kargo ya da posta yoluyla verilen dilekçeler için talep edilen evrakların eksiksiz şekilde tamamlanması gerekmektedir.

gerekli belgeler;

Yeni doğan bebeğin T.C kimlik kartı

Yeni doğan bebeğin annesinin ya da babasının T.C kimlik kartı ya da mavi kartı

Yetkili başvuru mercilerden alınmış olan ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş belgeler

Ödemeler nasıl alınıyor?

Anne veya baba tarafından yapılan başvurular Doğum Yardım Sistemi’ne kaydediliyor ve bir sonraki ay için anne baba ödeme alıyor. Ödemeler PTT üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden kişinin T.C kimlik kartı ile en yakın PTT şubesine gitmesi gerekmektedir. e-Devlet sistemi üzerinden doğum parasının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar sisteme girerek bilgi alabilirler.

Anne veya babanın hacze tabi borcu olma durumunda doğum yardımları vergi kesintisine uğramaz. Doğum yardım parası kesinlikle haczedilemiyor.

Doğum yardımı almak için nereye başvuru yapılması gerekir?

Yardım parası almak için öncelikle yeni doğan bebeğin kimliği çıkması gerekmektedir. Nüfusa kayıt olan bebeklerin kimliklerin çıkması ardından ‘Doğum Yardımı’ başvuru dilekçesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine giderek ya da sosyal hizmetler merkezlerine giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bunun haricinde posta yoluyla da dilekçe gönderilebilir.

Doğum yardımından çalışmayan anne faydalanabilir mi?

2015 yılında yürürlüğe giren bu uygulama ile çalışmayan annelerde bu uygulamadan yararlanma hakkına sahiptir. Çalışan veya çalışmayan ayrımı yapmayan sistemde doğum yapan her anne doğum yardım başvurusundan yararlanabilir.

Doğum yardımı e-Devlet ödeme aşamasında ne demek?

e-Devlet üzerinden doğum yardımı sorgulaması yapıldığında karşınıza çıkan ‘doğum yardımı ödeme aşamasında’ bildirimi ödeme işleminin 45 gün içerisinde PTT aracılığı ile ödenecektir anlamına gelmektedir.

Doğum yardımı parası anneye mi verilir? Babaya mı?

Doğum yardımı başvuruları T.C vatandaşı ya da mavi kartlı olan anne veya babaya verilir.

Doğum parasının alınması için çalışan anne veya babanın 1 yıl içinde 90 gün sigorta priminin ödenmesi gerekmektedir.

Doğum parası ne kadar?

Doğum parası almak için öncelikle 5 yıl süre bulunmaktadır. Bebek doğduktan 5 yıl içerisinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. 5 yılın sonunda yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2021 doğum parası ilk çocuk içi 300 ikinci çocuk için 400 üçüncü çocuk için 600 TL yardım yapılmaktadır. Tek seferlik olan bu yardımlar annenin kaç çocuğa sahip olmasıyla birlikte değişmektedir.