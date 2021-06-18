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Doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri 2021

Doğum yapan kadınlara SGK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan destek müjdesi verildi. Yardım için verilecek olan bu para "doğum parası" olarak adlandırılıyor. Bu yardım için aranan tek şart ise doğum yapılmış olması ve prim ödenmiş olmasıdır. İşte doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri ile ilgili detaylar...

18 Haziran 2021 Cuma 13:47
Doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri 2021
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Doğum yapan ya da yapmak üzere olan anneler ve anne adayları doğumdan sonra izine ayrıldıktan sonra ödeme alıp almadıklarını ne gibi yardımlar aldıklarını merak ediyorlar. SGK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu bağlamda doğum yapmış ya da yapacak olan annelere müjdeyi veriyor. Doğum yapan annelere bu iki kurum  tarafından ödenek veriliyor.

SGK ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı doğum yapan annelere destek müjdesi verdi. Bu destek müjdesi doğrultusunda “doğum parası” denilen bu yardım için şart aranmıyor. Yalnızca kişinin doğum yapmış olması ve doğum parasında prim ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Yeni doğum yapan annelere verilen bu destekle bebeğin ilk ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bunun yanı sıra SGK tarafından doğum öncesinde ve sonrasında 8’er haftadan toplamda 16 hafta iş göremezlik ödeneği de veriliyor. Bu yardımdan ayrı olarak da doğum yardımı alanlara SGK tarafından ödeme yapılıyor. Kadının bu ödeneği alması için doğumdan önceki yıl 90 gün süresince kısa sigorta kolları primi ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra ödenek almak isteyenler bebeğini illa da Türkiye’de doğurmak zorunda değildir. Kişi doğumunu yurtdışında da yapmış olabilir.

Maaşa göre doğum parası değişiyor!

Bunların yanı sıra doğum parası almak isteyen kişilerin bilmesi gereken bir başka unsur da maaş ücretleridir. Maaşın miktarına göre doğum parasının miktarı da değişmektedir. Bunun yanı sıra çocuk sayısına göre de ödenek miktarı değişir.

Süt parası ödemesi nedir? Ne kadar verilir?

Süt parası için verilen ödenek doğum parasından farklıdır. Süt parası yalnızca bir kereliğine verilir. Ayrıca doğumdan sonra verilir. Verilen miktar yine bebek sayısına göre değişmektedir. Süt parası ödemesi de SGK tarafından yapılmaktadır.

Süt parası almak isteyen anneler bazı şartlara tabi tutulur. Şartlardan ilki ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bunun yanı sıra süt parası ödeneği almak isteyen anne ev hanımı olmalıdır. Yani dolayısıyla sigortalı annelere süt parası ödemesi yapılmaz.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra süt parası ödemesi doğumdan sonra yapılmaktadır. Eğer ki doğumdan sonra bebek ölürse süt parası verilmez. Doğum parası ise yalnızca SGK’lı annelere verilmektedir. Bundan faydalanmak adına doğum iznine ayrılmış olunmalı ve bu süreçte herhangi bir işte çalışılmamış olunmak gerekmektedir. Süt parası almak isteyen aileler için herhangi bir maddi durum tespiti yapılmaz ve muhtaçlık durumunun tespiti için çalışma yapılmamaktadır.


Son Güncelleme: 18.06.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
DoğumparasıSGKDestek
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