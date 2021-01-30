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Doğum parası şartları nelerdir? 2021 Doğum yardımı başvuru süresi

Doğum parası şartları nelerdir? Doğum yardımı başvuru süresi haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 30 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:52
Doğum parası şartları nelerdir? 2021 Doğum yardımı başvuru süresi
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardıma muhtaç ailelere bazı yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan biri de doğum parasıdır. Devlet yardıma muhtaç ailelere doğum yapıldığı dönemlerde doğum parası vermektedir. Bu yardımlar çocuk yardımı adıyla verilmektedir. Bu yardımın yanı sıra emzirme yardımı da yapılmaktadır.

Söz konusu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu yardımlara bakanlık bünyesine bağlı olarak görev yapan ve her il veya ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından başvuru yapılır.

Doğum parası şartları nelerdir?

Doğum parası yardımları yardımı muhtaç vatandaşlara yapıldığı gibi kişinin sigortalı olarak çalışması bu yardımı almasına engel değildir. Söz konusu yardım Türk vatandaşı olan annelere verilir. Yurt dışında yaşayan annelere de bu yardım verilmektedir.

Çoğul doğumlarda doğum yardımı ne kadar ödenir?

Bakanlık çocuk başına 300 TL yardımda bulunur. Çoğul doğumlarda ise ilk doğum ise ikiz bebekler için 300+300 TL toplamda 600 TL yardım yapılır. Ayrıca yapılan son düzenleme sonrası annelere 24 ay boyunca aylık 150 TL yardım ödemesi yapılıyor.

Doğum yardımı başvuru süresi

Doğum yardımı başvuruları doğum gerçekleştikten sonra yapılmaktadır. Söz konusu yardımın alınabilmesi için bebeğin doğmuş ve nüfus kaydının yapılması gerekmektedir. Söz konusu yardıma bebek doğduktan sonra 5 yıl içinde başvuru yapılmalıdır.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğum yardımı başvurusu için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılır. İl ve ilçelerde bulunan bu kurumlara giderek dilekçe yazılması halinde yardımlardan faydalanabilirsiniz.

PTT doğum parası sorgulaması nasıl yapılır?

Doğum parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinde yapılmaktadır. Sistemde arama bölümüne çocuk parası sorgulaması yazarak işlemi yapabilirsiniz.

Doğum parası hangi bankadan alınır?

Doğum parası yardımları PTT üzerinden verilir. Herhangi bir PTT şubesine kimlik belgenizle giderek yardımı alabilirsiniz.

Doğum parası için gerekli evraklar nelerdir?

Doğum parası başvuru formu, dilekçe

Anne kimlik fotokopisi

Çocuk kimlik fotokopisi

Doğum parası ne zaman alınır?

Doğum parası yardımı doğumdan sonra 2 ay içinde hesaba yatırılır.

2021 doğum parası hesaplama

Birinci bebek 300 TL,

İkinci bebek 400 TL,

Üçüncü ve sonrası için 600 TL yardım yapılır.

Çalışan anneye doğum parası şartları nelerdir?

Çalışan annelerde doğum parası yardımı alabilir. Bu yardımı almak için çalışan annelerden aktif prim ödenmesi ve son bir yıl içinde en az 90 gün prim günün olması, prim borcunun olmaması gerekir.

Doğum parasının yanı sıra emzirme parası yardımı da aynı şekilde çalışan annelere verilir. Bu kişilere 112 günlük ödeme yapılır.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal YardımDoğum Parası
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