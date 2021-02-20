Doğum borçlanması nedir? Emeklilik yaşına etkisi

Çalışan kadınlar için emekliliği erkene çekmek mümkündür. Bunun için çocuk saydırma yöntemi tercih edilebilir. Sahip olunan çocuk sayısı, bu durumu etkilemektedir.

Çocuk sayısı emekliliği nasıl etkiler, ne yapmak gerekir?

Çalışan kadınlar,yapabilirler. Bu şekildeprim gün sayısı doldurulabilir. Her doğum için 720 güne kadar borçlanma yapılabilir.

Doğum borçlanması yolu tercih edilir. Çocuk sayısı arttıkça emekliliğe saydırma oranı da artar.

Doğum borçlanması için gereken şartlar

Doğum yapılan tarihten önce sigorta başlangıcı olmalıdır.

Doğumdan önceki sigortalılık halleri tescillenmelidir.

Doğum sonrası kadın adına prim ödenmemiş olmalıdır.

Doğum borçlanmasına konu olan çocuğun yaşıyor olması gerekir.

İlk doğumun ardından 2 yıl geçmeden ikinci doğum olur ise; toplam 4 yıl borçlanma hakkı verilmez.

İlk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ve 2. Doğumun ardından 2 yıl borçlanılabilir.

Sigortalı kadınların emeklilik tarihi hesaplanırken sigorta başlangıç tarihi olarak staj dahil edilmez. Fakat doğum borçlanması yapılırken staj yapılan dönem, sigorta başlangıcı şeklinde kabul edilir.

Doğum borçlanması başvurusu

Çalışan kişiler, bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.

Kamuda çalışan kişiler, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı üzerinden işlemlerini gerçekleştirirler. Başvuru için kimlik belgesi ve başvuru dilekçesi yeterlidir.

Doğum borçlanması ödemesi

Ödeme, PTT şubelerinden gerçekleşebilmektedir. Anlaşmalı bankalar ve SGK da tercih edilebilir. Başvurunun ardından ödeme için 1 ay süre bulunmaktadır.

Ödeme yapılmazsa başvuru geçersiz kabul edilir. Ödeme tek seferde gerçekleşmelidir, taksitlendirme işlemi seçeneği bulunmamaktadır.

Borçlanma tutarı

Brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si kadar hesaplanmaktadır. Günlük en fazla borçlanma tutarı ise hesaplanan miktarın 7.5 katı kadar olabilir.

Yapılan düzenleme ile doğum borçlanması tutarı minimum 941,76 TL, 1 yıl için 11,301 TL şeklindedir.

Doğum borçlanması en fazla 3 çocuğa kadar hesaplanır. Maksimum 2160 gün doğum borçlanması yapılabilir.

doğum borçlanması emeklilik yaşına etki etmemektedir.