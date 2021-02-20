İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Doğum borçlanması nedir? Emeklilik yaşına etkisi

Çalışan birçok kadın, çocuk sayısının emeklilik yaşına bir etkisi olup olmadığını merak etmektedir. Çalışan kadınların, doğum borçlanması yapma hakları bulunur. Bu sayede emeklilik prim gün sayısını doldurmak mümkündür. Doğum borçlanmasının etki ettiği durumlar merak edilmektedir.

20 Şubat 2021 Cumartesi 02:28
Doğum borçlanması nedir? Emeklilik yaşına etkisi
Takip Et:

Çalışan kadınlar için emekliliği erkene çekmek mümkündür. Bunun için çocuk saydırma yöntemi tercih edilebilir. Sahip olunan çocuk sayısı, bu durumu etkilemektedir.

Çalışan kadınlar, doğum borçlanması yapabilirler. Bu şekilde emeklilik prim gün sayısı doldurulabilir. Her doğum için 720 güne kadar borçlanma yapılabilir.

Çocuk sayısı emekliliği nasıl etkiler, ne yapmak gerekir?

Doğum borçlanması yolu tercih edilir. Çocuk sayısı arttıkça emekliliğe saydırma oranı da artar.

Doğum borçlanması için gereken şartlar

  • Doğum yapılan tarihten önce sigorta başlangıcı olmalıdır.
  • Doğumdan önceki sigortalılık halleri tescillenmelidir.
  • Doğum sonrası kadın adına prim ödenmemiş olmalıdır.
  • Doğum borçlanmasına konu olan çocuğun yaşıyor olması gerekir.
  • İlk doğumun ardından 2 yıl geçmeden ikinci doğum olur ise; toplam 4 yıl borçlanma hakkı verilmez.
  • İlk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ve 2. Doğumun ardından 2 yıl borçlanılabilir.
  • Sigortalı kadınların emeklilik tarihi hesaplanırken sigorta başlangıç tarihi olarak staj dahil  edilmez. Fakat doğum borçlanması yapılırken staj yapılan dönem, sigorta başlangıcı şeklinde kabul edilir.

Doğum borçlanması başvurusu

Çalışan kişiler, bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.

Kamuda çalışan kişiler, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı üzerinden işlemlerini gerçekleştirirler. Başvuru için kimlik belgesi ve başvuru dilekçesi yeterlidir.

Doğum borçlanması ödemesi

Ödeme, PTT şubelerinden gerçekleşebilmektedir. Anlaşmalı bankalar ve SGK da tercih edilebilir. Başvurunun ardından ödeme için 1 ay süre bulunmaktadır.

Ödeme yapılmazsa başvuru geçersiz kabul edilir. Ödeme tek seferde gerçekleşmelidir, taksitlendirme işlemi seçeneği bulunmamaktadır.

Borçlanma tutarı

Brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si kadar hesaplanmaktadır. Günlük en fazla borçlanma tutarı ise hesaplanan miktarın 7.5 katı kadar olabilir.

Yapılan düzenleme ile doğum borçlanması tutarı minimum 941,76 TL, 1 yıl için 11,301 TL şeklindedir.

Doğum borçlanması en fazla 3 çocuğa kadar hesaplanır. Maksimum 2160 gün doğum borçlanması yapılabilir.

doğum borçlanması emeklilik yaşına etki etmemektedir. 

 

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 02:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmeklilikDoğum Borçlanması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurt dışından getirilen cihazların kayıt süresi 120 günden 365 güne çıkarıldı
Yurt dışından getirilen cihazların kayıt süresi 120 günden 365 güne çıkarıldı
Benzine bu geceden itibaren 15 kuruş zam yapılacak!
Benzine bu geceden itibaren 15 kuruş zam yapılacak!
İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı! İlaç fiyatları euro kuru değişti
İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı! İlaç fiyatları euro kuru değişti
THY'den 2020 yılına ait zarar açıklaması!
THY'den 2020 yılına ait zarar açıklaması!
THY ve Pegasus koronavirüs sebebiyle zarar açıkladı
THY ve Pegasus koronavirüs sebebiyle zarar açıkladı
Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Yüzde 17'de sabit kaldı
Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Yüzde 17'de sabit kaldı

Popüler Haberler

Elektrik tasarruflu 10 elektrikli ısıtcı hangileridir? Elektrik tasarruflu ısıtıcı önerileri
NASA ekibi neden fıstık yiyor? NASA fıstık yeme geleneği nereden geliyor?
Fox TV Hepsi Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir? PTT İhtiyaç kredisi kampanyası ödeme tablosu
Çoçuk yardım parası nereye başvurulur? Çoçuk yardım parası ne zaman yatar? 2021
ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tekrarı ne zaman, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Cilt için mucize etkisi olan kolajen diyeti nasıl yapılır?
Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi oranları ve gelir vergisi hesabı nasıl yapılır?
Kanal 7 Aşk Bir Rüya ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncuları
Behzat Ç. Belçim Bilgin'i de kadrosuna dahil etti!
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve reyting alan 25 dizisi
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?
Gönül Dağı dizisinde Zeynep karakterine Güliz Aybay hayat veriyor
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Aylin Akpınar'ın hayatı!
Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2021 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu'nun yer aldığı diziler
Selena dizisi Zülfikar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.