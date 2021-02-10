Dogecoin yükselmeye devam eder mi? Dogecoin kaç TL oldu?

Dogecoin, Bitcoin’den daha geniş kapsamlı bir demografiye ulaşabilecek bir dijital para birimi oluşturmak amacıyla yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilen bir kripto para birimidir. Resmi olarak 6 Aralık 2013 tarihinde piyasaya sürülen Dogecoin ilk 30 gün içinde bir milyondan fazla ziyaretçi almıştır. 2014 yılında Dogecion’in işlem hacmi, Bitcoin ve diğer tüm kripto para birimlerini geride bıraktı fakat Bitcoin’den piyasa değeri açısından geride kalmıştır. 2020 yılının Temmuz ayında Dogecoin fiyatını 1 dolara çıkarmayı amaçlayan bir Tiktok trendinin ardından yükseldi. Dogecoin satın almak için yerli kripto para birimi borsalarda yer almanız gerekir. Parabi ve Koinim gibi yeri kripto para birimi borsalarında hesap oluşturup kişisel bilgilerinizi onaylayarak yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınıza EFT, Havale veya Papara ile para yatırıp hesabınızdaki para ile Dogecoin alabilirsiniz. 1 Dogecoin (DOGE) 0,5064 TL’dir. Varlıklarınıza mevcut en yüksek güvenlik düzeyini sağlayacak dijital olarak barındırılan bir depolama OLAN Dogecoin cüzdan sayesinde hesabınızı kilitleyip şifre alabilirsiniz. Dogecoin'in dijital cihazlara indirmek için Dogecoin Core ve MultiDoge gibi tavsiye edilen iki farklı kripto para cüzdanı seçeneği vardır.

Dogecoin neden yükselmektedir?

Dogecoin hakkında Twitter’da, Telsa CEO’su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss’ten Gene Simmons ve ünlü Hiphop’çı Snoop Dogg’un yaptığı paylaşımlar sayesinde Dogecoin geçtiğimiz ay sonunda alt sıralardan tekrardan ilk 10 arasında girmiştir. Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812,47'lik sıçramayla 0,07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemiştir. Dogecoin, son 24 saatte yüzde 24,40 artışla 0,07 dolara yükseldi ve haftalık kazancını yüzde 91,04 düzeyine taşıdı. Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin ise, hafta sonunda aştığı 39,000 dolar sınırının altına döndü. Son 24 saat içinde 37,446 dolar ve 39,621 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.30 düşüşle 38,602.54 dolara dönerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 14.84 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 719 milyar dolar düzeylerindeydi. Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 39 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı. Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1,0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de Pazartesi günü erken saatlerde 1 trilyon 179,67 milyar dolar düzeyindeydi. Toplam 8,408 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,409 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60,9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 167 milyar dolar düzeylerindeydi.

Elon Musk’ın Dogecoin Yorumu

“Ur Welcome” başlığıyla bir fotomontaj paylaşan Elon Musk, Aslan Kral çizgi filminin epik bir sahnesi olan maymunun aslanı havaya kaldırdığı sahneyi kendisine uyarlamıştır. Dogecoin simgesi Shiba Inu köpeğini havaya kaldırdığı bir fotomontajı paylaşan Elon Musk, Dogecoin'in yüzde 79 yükselmesini sağlamıştır. Ayrıca Elon Musk son günlerde %40 dolayında yükselen Kripto para birimi Dogecoin’deki gelişmeleri ‘açıkça kripto para birimleriyle dalga geçmek için bir şaka olarak yapıldı.’ diyerek yorumlamıştır.