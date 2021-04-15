Dogecoin nedir, nasıl alınır, neden yükseliyor? Dogecoin kaç Dolar oldu?

Son zamanlarda sanal paraların gündemden düşmemesi ile birlikte gelişen teknoloji ile birlikte kripto paralar değerini korumaya devam ediyor. Günden güne popülerliğini yükselten kripto paralar arasında yer alan Dogecoin ise, Elon Musk’ın önermesi ile birlikte en yüksek satışını yapıyor.

13 Nisan tarihinde rekor kırarak tüm zamanların en yüksek çıkışını yağan kripto para Dogecoin 0,0961 dolarak yükseldi.

Dogecoin kaç dolar?

Dogecoin (DOGE) 0.1261 USD

Dogecoin nedir?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir intenet fenomeni olan Doge Shiba Inu cinsli köpekten esinlendi. Litecoin tabanlı olan elektronik para birimi olan Dogecoin ilk 8 Aralık 2013 tarihinde başladı.





Dogecoin nasıl alınır?

Dogecoin alabilmek için ilk olarak Paribu veya Koinim gibi kripto para borsalarına üye olmanız gerekmektedir. Dogecoin parası kullananlar genellikle bu borsalardan işlem yapmaktadır. İlk olarak hesap oluşturmak gerekirken kimlik bilgileri oluşturulur ve onaylanmalıdır. Onaylanması sonucunda yatırım işlemlerinize başlayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz hesabınıza EFT, Havale veya Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesapta var olan para ile Dogecoin alabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gerekenler ise Havale, EFT veya papara gibi bireysel hesaplarına yatırılması uygun görülür. Bunun gibi ayrıca kişisel hesabınıza açılan bireysel, vadesiz veya Türk Lirası olarak gönderim sağlamalısınız.

ATM’den yapılacaklar işlemler için göndericisi teyit edilmesi gerekmektedir. Miktar hemen sonra paribu hesabına yansır. İşlem sonrasında telefonuna kod gelir ve kod ile birlikte açıklama kısmına yazmanız gerekmektedir.

Açıklama yapmak bu hususta çok önemlidir. Çünkü gerçekleşen transfer esnasında işlem ücreti gönderilen paradan düşülerek tekrar size iade edilmektedir.