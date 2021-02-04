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Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para 1 Dogecoin kaç TL?

Son günlerde oldukça fazla oranda yükselen Dogecoin birçok kişinin dikkatini çekti. Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın sosyal medya hesabından Dogecoin'den bahsetmesi herkesi ile birlikte birçok kişi Dogecoin fiyatını araştırmaya başladı. Dogecoin nedir, nasıl alınır ve 1 Dogecoin kaç TL gibi soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 20:07
Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para 1 Dogecoin kaç TL?
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Elon Musk2ın kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamalardan sonra Dogecoin fiyatını arttırdı. Bitcoin’den sonra Dogecoin de araştırılan kripto para birimlerinden oldu.

Dogecoin nedir?

Dogecoin, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. Piyasaya 8 Aralık 2013 tarihinde çıkmıştır. Dogecoin logosunda sosyal medyada fenomen olan Shiba Inu cinsli bir köpek resmi vardır.

Dogecoin nasıl alınır?

Dogecoin almak isteyenler Paribu, Koinim ve BTC Turk gibi kripto borsalarında bulunmaları gerekir. İlk olarak bu piyasalardan birinde hesap açılmalıdır. Ardından hesabı kimlik bilgileriyle onayladıktan sonra yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Hesaba EFT, Havale ve Papara yardımıyla para yatırıp Dogecoin sahibi olabilirsiniz. ATM, üzerinden para göndermek maalesef mümkün değildir. Bunun nedeni ise gönderici bilgilerinin teyit edememektir.

Dogecoin kaç TL?

Son günlerde yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken Dogecoin TL bazında fiyatı şöyle;

1 Dogecoin = 0,3868 TL

Hacim: 3.404.432.365

Alış/Satış: 0,3843/0,3868

Gün aralığı: 0,2011 – 0,4300

Dogecoin neden yükseliyor?

2013 senesinde bir ‘meme token’ olarak piyasaya çıkan Dogecoin son bir günde %48 değer kazanarak 0,014 doları gördü. Dogecoin, piyasasının değeri 1.4milyar doları geçerken, günlük ticaret hacmide 1.3milyar doları gördü.

Dogecoin, yaşadığı bu yükselmenin sebeplerinden bir tanesi meme coin’in DeFi gelişmesi olabilir. DeFi yatırımcıları, OpenDAO projesi desteğiyle sahip oldukları Dogecoin’i kullanıp sabit coin olan DOGEO alabilirler. Ren yöneticileri Dogecoin yatımlarını sabit coin’e çevirebileceklerini duyurdu. Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk ara ara bahsettiği Dogecoin, bu destekler sayesinde yükseliyor.



Son Güncelleme: 04.02.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskDogecoinBitcoinParibuBtc Türk
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