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Dogecoin gizemli yatırımcı km, Elon Musk mı?

Son zamanlarda oldukça popüler olan Dogecoin'in yüzde 28'lik bölümünün bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bu açıklamadan sonra Dogecoin gizemli yatırımcısı kim, Elon Musk mı sorusu akıllara geldi.

23 Şubat 2021 Salı 01:02
Dogecoin gizemli yatırımcı km, Elon Musk mı?
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Kripto para denilince ilk akla gelenlerden olan Dogecoin, kısa sürede 10 milyar değere ulaştı. Büyük bir yükseliş gösteren Dogecoin’in yüzde 28’lik bölümünün bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı ve bu kişinin attığı tweetlerle kripto para piyasasına yön veren Elon Musk olduğu iddia edildi.

Dogecoin’lerin yüzde 28’inin 2,1 milyar dolar değere sahip olduğu belirtilirken, bu orana sahip olan yatırımcının kimliği açıklanmadı.

Yaptığı paylaşımlar ile okları üzerine çekti

Wall Street Jounal’ın haberine göre yüzde 28’lik hisseye sahip olan kişinin Space X firmasının CEO’su Elon Musk olduğunu iddia etti. Bu iddiaların nedeni ise Elon Musk’ın Dogecoin hakkında sık sık tweet attığı ve bu sayede Dogecoin’in büyük bir artış göstermesi olarak gösterildi.

Elon Musk, aya giden roket fotoğrafını paylaşmasının ardından yalnızca ‘Doge’ yazarak bir tweet attı. Sonrasında ise ‘Dogecoin insanların kripto parasıdır’ şeklinde bir paylaşım daha yaptı. bu paylaşımlardan sonra kripto para web sitesi Coindesk’te Dogecoin yüzde 67,99 artarak 0,054496 dolara yükselmişti.

9 aylık oğluna Dogecoin aldığını açıklamıştı

Elon Musk, yeni doğan çocuğu için Dogecoin aldığını açıklamış ve 10 Şubat’ta yaptığı paylaşımında ‘’bebek HODler (birikimci) olarak bahsettiği bebeğinin en genç kripto para yaptırımcısı olduğunu söylemişti.

Şaka amaçlı geliştirilmişti

Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından 2013 yılında şaka amaçlı geliştirilen Dogecoin, simgesi olan Shiba Inu köpeğinin ünlü isimler tarafından defalarca paylaşılmasıyla popülaritesini arttırmıştı. 9 Şubat’ta ise Elon Musk ve ünlü rapçi Snoop Dog, Dogecoin hakkında tweet atmış ve bu paylaşım sonrasında Dogecoin yüzde 100’e kadar değer kazanmıştı.



Son Güncelleme: 23.02.2021 01:02
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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskDogecoin
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