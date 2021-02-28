Doğalgaza zam gelecek mi? Mart 2021'de doğal gaza zam var mı?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından Ocak ve Şubat aylarında yüzde 1 zam yapıldı. Tüketicinin merakla beklediği Mart ayı zammı ise yarın belirlenecek.

Petrol fiyatlarındaki artıştan ötürü BOTAŞ'ında ikinci çeyrekte yani Nisan ayında zam yapacağı bekleniyor. Fakat Mart ayı içinde küçük bir zam talebi gelebilir mi, beklenen haber gündeme geliyor.

Doların yükselmesiyle petrol fiyatlarına gelen zammın faturaya yansıyacağı vatandaş tarafından merak konusu oluyor. BOTAŞ, gaz ithal etmek maliyetli bir iş olduğunun altını çizerek olası bir küçük zam yapılabilir açıklamalarında bulundu.

Türkiye bir senede 45-50 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Doğalgaza yapılan zamların ilk ve son olmayacağı kaydedildi. Döviz kur işlemlerinden ötürü bunu Türkiye lehine çevirmek amacıyla tekrar görüşmelerin yapılması yönünde fikrini beyan etti. Bunun yanı sıra ülkemizde yerli doğalgaz arama çalışmaları yapılıp en kısa zamanda kullanıcıya yerli olarak sunmaktan yana olduklarını kaydetti. Kalıcı ve köklü çözümler üretilmedikçe her sene belirli zamanlarda tüketici zam oranıyla karşı karşıya kalacaktır.