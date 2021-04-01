Doğalgaza Nisan ayı zammı! Tarifelerde yüzde 1 artışa gidildi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) resmi intenet sitesinde, Nisan ayını gösteren yeni tarife tablosu yayımlandı. Yayımlanan tabloya göre konut abonelerinin yanı sıra sanayi ve elektrik üretimi ilgili santrallerdeki abone grupları için Nisan ayında geçerli olmak üzere fiyat tarifelerinde yüzde 1 oranında artışa gidildiği görüldü.
2021 yılı mart ayında uygulanan tarifelerin üzerine yüzde 1 oranında yapılan artışla birlikte, yıl içerisinde doğal gaza 4'üncü kez zamlı fiyat tarifesi yapılmış oldu.
Son Güncelleme: 01.04.2021 11:49