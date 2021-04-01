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Doğalgaza Nisan ayı zammı! Tarifelerde yüzde 1 artışa gidildi

Doğal gazda konut abonelerinin yanı sıra sanayi ve elektrik üretimiyle ilgili santrallerde tüm abone grupları için Nisan ayında geçerli olmak üzere tarifelerde yüzde 1 oranında artışa gidildiği bildirildi.

01 Nisan 2021 Perşembe 11:49
Doğalgaza Nisan ayı zammı! Tarifelerde yüzde 1 artışa gidildi
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) resmi intenet sitesinde, Nisan ayını gösteren yeni tarife tablosu yayımlandı. Yayımlanan tabloya göre konut abonelerinin yanı sıra sanayi ve elektrik üretimi ilgili santrallerdeki abone grupları için Nisan ayında geçerli olmak üzere fiyat tarifelerinde yüzde 1 oranında artışa gidildiği görüldü.

Yayımlanan son tarife bedellerinde, BOTAŞ'ın konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine sunduğu satış fiyatı, 1000 metreküp doğal gazda 1302 lira 475 kuruş, sanayi ile birlikte elektrik üretim santralleri için de 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendiği aktarıldı. BOTAŞ ayrıca, gerçekleştirilen LNG alımlarında ise metreküp fiyatının yüzde 1.8 oranında artırıldığını bildirdi.

2021 yılı mart ayında uygulanan tarifelerin üzerine yüzde 1 oranında yapılan artışla birlikte, yıl içerisinde doğal gaza 4'üncü kez zamlı fiyat tarifesi yapılmış oldu.



Son Güncelleme: 01.04.2021 11:49
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BOTAŞDoğal GazNisan ZammıZam MiktarıZamlı ücret Tarifesi
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