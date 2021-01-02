Doğalgaz ve elektrik için 2021 yılının ilk tarife ücretleri belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ)'ın 2021 yılı Ocak ayına ilişkin yeni tarifeleri belli oldu. Resmi Gazetede'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarifelerde elektriğe yüzde 6 oranından bir zam uygulandığı görülürken, doğal gaza yüzde 1 oranında zam yapıldığı aktarıldı.

Elektrik abonelerine ait tarifelerde tüm tüketici grupları için geçerli olan vergi ve fonlar dahil edilerek yapılan yüzde 6 zam oranının bazı tarife gruplarında ufak çaplı değişiklikler gösterebileceği bildirildi.

BOTAŞ tarafından yayımlanan yeni tarife duyurusunda, gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı doğal gaz satış fiyatının bir önceki aya ait tarife üzerinden yüzde 1 artış gerçekleştirilerek 1000 metreküp doğal gaz için 1264 lira olmasına karar verildiği aktarılırken; ticarethaneler sanayi üretimi ve elektrik üretim santrallerinin tarifelerinin 1414 lira olarak belirlendiği aktarıldı.