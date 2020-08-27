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Doğalgaz ücretlendirilmesinin yeni hali nasıl olacak?

BOTAŞ yeni ücretlerin nasıl olacağını açıkladı.Ağustos ayı için beklenilen doğalgaz ücretlerinin yeni hali.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:25
Doğalgaz ücretlendirilmesinin yeni hali nasıl olacak?
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Doğalgaz ücretlerine yeni bir uygulama geldi. Son dakika bilgilerine bakarak, BOTAŞ’ın ağustos ayı için özellikle sanayici ve geniş bölgelerin merak içinde beklemekte olduğu yeni doğal gaz tarifelerini açıkladı. Tüm üyeler için ücretler aynı şekilde kalmış. Ancak BOTAŞ, gaz harcamaları için vatandaşları teşvik ettiren mühim bir hamle yapmış oldu. Sanayici veya elektrik yapan santraller, anlaşmanın daha üstünde gaz arzu etti veya direkt olarak çekti. Bunun sayesinde bin metreküp gazı 400 TL yerine 260 TL’ye tüketti. Ağustos ayı için BOTAŞ gaz satış ücretlerini açıkladı.


Temmuz ayı için konuştuğumuzda BOTAŞ’ın üçüncü çeyrekte Rusya’dan alınan her bin metreküp gazın ücretini, 230 dolardan 183 dolara kadar düştüğü görüldü. Firmalar bu durum sırasında 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde sanayi tarifesinde %9,6 santral tarifesinde ise %12,5 kadar bir indirim sağladı. Sanayi vergileri dışında 1500 TL’den ve santraller 1600 TL’den 1400TL’ye düşürülmüş şekilde bulunmuştur. Farklılık olmayan tarife ise konut tarifesi oldu. 

Ağustos paketi

Ağustos tarifesinde bilgilendirmelere göre BOTAŞ ilk olarak sanayiciler ve santraller olacak biçimde büyük alanlar için büyük önem içeren yeni doğal gaz paketlerini açıkladı. Bu duruma bakılınca 1 Ağustos tarihinden itibaren tüm üye toplulukları için aynı kalmıştır. Sanayi ve santraller ise 1400 TL’den gaz satın alabilecektir.

Diğer bir konu ise harcamayı özendirecek büyük ve önemli bir ilerleme kaydedilmiştir sanayici ve elektrik üreten santraller, Ağustos için BOTAŞ’tan anlaşmaların üstünde doğal gaz isteğinde bulunmuş ya da çekmiş bulunuyor. Durum böyle olunca her metreküp doğal gaz için 1400 TL yerine 1260 TL ödeyeceklerdir. Bahsedilen miktar, sadece anlaşmayı aşan miktarlar için kabul görecektir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:25
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