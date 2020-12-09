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Doğalgaz tasarrufulu ve güvenli nasıl kullanılır?

Kışın gelmesiyle beraber tüm evlerde doğalgazlar yanmaya başladı. Havaların soğuk olması doğalgazın daha fazla yanmasına sebep olurken faturalarında daha fazla gelmesine sebep olmaktadır. Doğalgazdan tasarruf edilmesi için ne yapılması gerekir? Pek çok vatandaşımız doğalgazdan nasıl tasarruf edileceğini merak etmeye başladı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 18:25
Doğalgaz tasarrufulu ve güvenli nasıl kullanılır?
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Kışın gelmesiyle beraber tüm evlerde doğalgazlar yanmaya başladı. Havaların soğuk olması doğalgazın daha fazla yanmasına sebep olurken faturalarında daha fazla gelmesine sebep olmaktadır. Peki doğalgazdan tasarruf edilebilmesi için ne yapılması gerekir? Birçok vatandaşımız doğalgazdan nasıl tasarruf edileceğini merak etmeye başladı.

Kışın ve soğuk havaların gelmesiyle beraber ısınma konusu da gündeme gelmiş durumda. Doğalgaz diğer ısınma türlerine göre daha maliyetsiz ve ucuz olmasına rağmen bazı hatalar durumunda can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Doğalgaz kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Lodos ve termostat ne işe yarar? Petek veya kombiyi kapatarak tasarruf edinilebilir mi? Yalıtım ne kadar tasarruf sağlar? Evin içerisinde bulunan eşyaların peteklere uzaklığı ne kadar olmalı? Oda termostatının kullanımı gibi sorular merak edilmektedir. Gibi sorular araştırılmaya devam ediliyor.

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 18:25
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Anahtar Kelimeler:
DoğalgazTasarruf
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