İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Son Dakika
2021 yılı asgari ücret belli...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...

Doğalgaz rezervi en fazla olan ülkeler

En önemli enerji kaynaklarından birisi olan doğalgaz insanların ısınma ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynamaktadır. Dünya'da doğalgazın en fazla olduğu ülkelerin başında Rusya gelirken bölgelerden ise Orta Doğu'dur. DÜnya'da en az doğalgaz ise Avrupa'da bulunmaktadır.

29 Aralık 2020 Salı 08:07
Doğalgaz rezervi en fazla olan ülkeler
Takip Et:

Dünya çapında 199.444 milyar metreküp kadar bulunan doğalgaz ısınmada kullanılan yöntemlerden birisidir. Rezervlere sahip olan ülkelerde doğalgaz faturalarının daha uygun olmaktadır. En önemli enerji kaynaklarından birisi olan doğalgazın nerdeyse yarısı Orta Doğu’da bulunmaktadır.

En fazla doğalgaz rezervinin bulunduğu ülke İran’ı da içine alan Orta Doğu bölgesidir. Ardından ise Doğu Avrupa yer almaktadır. En az doğalgaz rezervinin yer aldığı bölge ise Avrupa olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda bulunan sıralama 2019 Opec verilerinden alınmıştır.

Dünya’da En Çok Doğalgaz Rezervi Bulunan Ülkeler

1.)Rusya : 50.279 milyar metreküp

2.) İran : 33.988 milyar metreküp

3.) Katar : 23.831 milyar metreküp

4.) ABD : 14.254 milyar metreküp

5-) Türkmenistan : 12.177 milyar metreküp

6-) Suudi Arabistan : 9.423 milyar metreküp

7-) Birleşik Arap Emirlikleri : 6.091 milyar metreküp

8-) Nijerya : 5.761 milyar metreküp

9-) Venezuela : 5.674 milyar metreküp

10-) Cezayir : 4.504 milyar metreküp

11-) Irak : 3.714 milyar metreküp

12-) Avusturalya : 3.193 milyar metreküp

13-) Çin Halk Cumhuriyeti : 3.013 milyar metreküp

14-) Endonezya : 2.707 milyar metreküp

15-) Malezya : 2.290 milyar metreküp

16-) Mısır : 2.221 milyar metreküp

17-) Norveç : 2.119 milyar metreküp

18-) Kanada : 1.933 milyar metreküp

19-) Kazakistan : 1.830 milyar metreküp

20-) Kuveyt : 1.784milyar metreküp

21-) Azerbaycan : 1.718 milyar metreküp

22-) Özbekistan : 1.522 milyar metreküp

23-) Libya : 1.505 milyar metreküp

24-) Hindistan : 1.330 milyar metreküp

25-) Umman : 677 milyar metreküp

26-) Pakistan : 567 milyar metreküp

27-) Bengladeş : 549 milyar metreküp

28-) Peru : 375 milyar metreküp

29-) Arjantin : 373 milyar metreküp

30-) Brezilya : 367 milyar metreküp

31-) Angola : 343milyar metreküp

32-) Türkiye : 323 milyar metreküp

33-) Bolivya : 310 milyar metreküp

34-) Ukrayna : 288 milyar metreküp

35-) Myanmar : 256 milyar metreküp

36-) İngiltere : 228 milyar metreküp

37-) Vietnam : 195 milyar metreküp

38-) Hollanda : 161 milyar metreküp

39-) Romanya : 87 milyar metreküp

40-) Polonya : 76 milyar metreküp

41-) Danimarka : 71 milyar metreküp

42-) İtalya : 53 milyar metreküp

43-) Almanya : 30 milyar metreküp

44-) Ermenistan : 18 milyar metreküp

45-) Ekvador : 11 milyar metreküp

46-) Şili : 4 milyar metreküp



Son Güncelleme: 29.12.2020 08:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DoğalgazRezerv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu
Yeni zamlı asgari ücret sonrası AGİ ne kadar oldu? İşte, AGi ile birlikte değişen diğer ödemeler
Yeni zamlı asgari ücret sonrası AGİ ne kadar oldu? İşte, AGi ile birlikte değişen diğer ödemeler
2021 yılı asgari ücret belli oldu
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı

Popüler Haberler

Doğalgaz rezervi en fazla olan ülkeler
En iyi 6 drone multikopter hangileridir?
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamları
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bugün kimin maçı var 29 Aralık 2020 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Adres kodu nasıl ve nereden alınır?
Emanet dizisi Kiraz’yı kim canlandırıyor? Gülderen Güler'nın biyografisi
Masterchef birincilik ödülü ne, şampiyona kaç para ödül veriliyor?
Masterchef final bölümü ne zaman yayonlanacak?
Exxen Şeref Bey 1.bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Masterchef Ahmet Can Karagöz kimdir? Yarışmacı Ahmet Can Karagöz hakkında bilgiler
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 5 bin TL geliri altında olan herkese yüzde 0,49 ile 10.000 TL kredi!
Açık Öğretim Sınavları internetten mi online olarak mı yapılacak?
Sarımsak yağı nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?
Yükselen burç nedir? Yükselen burç hesabı nasıl yapılır?
TV8 canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Gerçek adı nedir? Aytek Şayan hakkında bilgiler
10.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 29 Aralık 2020 Salı Bankaların mevduat faiz oranları
Doğalgaz yeni abonelik ve abonelik depozito ücreti ne kadar?
Show TV canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.