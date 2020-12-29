Doğalgaz rezervi en fazla olan ülkeler

Dünya çapında 199.444 milyar metreküp kadar bulunan doğalgaz ısınmada kullanılan yöntemlerden birisidir. Rezervlere sahip olan ülkelerde doğalgaz faturalarının daha uygun olmaktadır. En önemli enerji kaynaklarından birisi olan doğalgazın nerdeyse yarısı Orta Doğu’da bulunmaktadır.

En fazla doğalgaz rezervinin bulunduğu ülke İran’ı da içine alan Orta Doğu bölgesidir. Ardından ise Doğu Avrupa yer almaktadır. En az doğalgaz rezervinin yer aldığı bölge ise Avrupa olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda bulunan sıralama 2019 Opec verilerinden alınmıştır.

Dünya’da En Çok Doğalgaz Rezervi Bulunan Ülkeler

1.)Rusya : 50.279 milyar metreküp

2.) İran : 33.988 milyar metreküp

3.) Katar : 23.831 milyar metreküp

4.) ABD : 14.254 milyar metreküp

5-) Türkmenistan : 12.177 milyar metreküp

6-) Suudi Arabistan : 9.423 milyar metreküp

7-) Birleşik Arap Emirlikleri : 6.091 milyar metreküp

8-) Nijerya : 5.761 milyar metreküp

9-) Venezuela : 5.674 milyar metreküp

10-) Cezayir : 4.504 milyar metreküp

11-) Irak : 3.714 milyar metreküp

12-) Avusturalya : 3.193 milyar metreküp

13-) Çin Halk Cumhuriyeti : 3.013 milyar metreküp

14-) Endonezya : 2.707 milyar metreküp

15-) Malezya : 2.290 milyar metreküp

16-) Mısır : 2.221 milyar metreküp

17-) Norveç : 2.119 milyar metreküp

18-) Kanada : 1.933 milyar metreküp

19-) Kazakistan : 1.830 milyar metreküp

20-) Kuveyt : 1.784milyar metreküp

21-) Azerbaycan : 1.718 milyar metreküp

22-) Özbekistan : 1.522 milyar metreküp

23-) Libya : 1.505 milyar metreküp

24-) Hindistan : 1.330 milyar metreküp

25-) Umman : 677 milyar metreküp

26-) Pakistan : 567 milyar metreküp

27-) Bengladeş : 549 milyar metreküp

28-) Peru : 375 milyar metreküp

29-) Arjantin : 373 milyar metreküp

30-) Brezilya : 367 milyar metreküp

31-) Angola : 343milyar metreküp

32-) Türkiye : 323 milyar metreküp

33-) Bolivya : 310 milyar metreküp

34-) Ukrayna : 288 milyar metreküp

35-) Myanmar : 256 milyar metreküp

36-) İngiltere : 228 milyar metreküp

37-) Vietnam : 195 milyar metreküp

38-) Hollanda : 161 milyar metreküp

39-) Romanya : 87 milyar metreküp

40-) Polonya : 76 milyar metreküp

41-) Danimarka : 71 milyar metreküp

42-) İtalya : 53 milyar metreküp

43-) Almanya : 30 milyar metreküp

44-) Ermenistan : 18 milyar metreküp

45-) Ekvador : 11 milyar metreküp

46-) Şili : 4 milyar metreküp