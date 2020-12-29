Doğalgaz rezervi en fazla olan ülkeler

Dünya çapında 199.444 milyar metreküp kadar bulunan doğalgaz ısınmada kullanılan yöntemlerden birisidir. Rezervlere sahip olan ülkelerde doğalgaz faturalarının daha uygun olmaktadır. En önemli enerji kaynaklarından birisi olan doğalgazın nerdeyse yarısı Orta Doğu’da bulunmaktadır.
En fazla doğalgaz rezervinin bulunduğu ülke İran’ı da içine alan Orta Doğu bölgesidir. Ardından ise Doğu Avrupa yer almaktadır. En az doğalgaz rezervinin yer aldığı bölge ise Avrupa olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda bulunan sıralama 2019 Opec verilerinden alınmıştır.
Dünya’da En Çok Doğalgaz Rezervi Bulunan Ülkeler
1.)Rusya : 50.279 milyar metreküp
2.) İran : 33.988 milyar metreküp
3.) Katar : 23.831 milyar metreküp
4.) ABD : 14.254 milyar metreküp
5-) Türkmenistan : 12.177 milyar metreküp
6-) Suudi Arabistan : 9.423 milyar metreküp
7-) Birleşik Arap Emirlikleri : 6.091 milyar metreküp
8-) Nijerya : 5.761 milyar metreküp
9-) Venezuela : 5.674 milyar metreküp
10-) Cezayir : 4.504 milyar metreküp
11-) Irak : 3.714 milyar metreküp
12-) Avusturalya : 3.193 milyar metreküp
13-) Çin Halk Cumhuriyeti : 3.013 milyar metreküp
14-) Endonezya : 2.707 milyar metreküp
15-) Malezya : 2.290 milyar metreküp
16-) Mısır : 2.221 milyar metreküp
17-) Norveç : 2.119 milyar metreküp
18-) Kanada : 1.933 milyar metreküp
19-) Kazakistan : 1.830 milyar metreküp
20-) Kuveyt : 1.784milyar metreküp
21-) Azerbaycan : 1.718 milyar metreküp
23-) Libya : 1.505 milyar metreküp
24-) Hindistan : 1.330 milyar metreküp
25-) Umman : 677 milyar metreküp
26-) Pakistan : 567 milyar metreküp
27-) Bengladeş : 549 milyar metreküp
28-) Peru : 375 milyar metreküp
29-) Arjantin : 373 milyar metreküp
30-) Brezilya : 367 milyar metreküp
31-) Angola : 343milyar metreküp
32-) Türkiye : 323 milyar metreküp
33-) Bolivya : 310 milyar metreküp
34-) Ukrayna : 288 milyar metreküp
35-) Myanmar : 256 milyar metreküp
36-) İngiltere : 228 milyar metreküp
37-) Vietnam : 195 milyar metreküp
38-) Hollanda : 161 milyar metreküp
39-) Romanya : 87 milyar metreküp
40-) Polonya : 76 milyar metreküp
41-) Danimarka : 71 milyar metreküp
42-) İtalya : 53 milyar metreküp
43-) Almanya : 30 milyar metreküp
44-) Ermenistan : 18 milyar metreküp
45-) Ekvador : 11 milyar metreküp
46-) Şili : 4 milyar metreküp