Doğalgaz faturası nasıl daha az gelir? Doğalgaz tasarruf ipuçları

Havalar soğumaya başlarken, kombiler de yavaş yavaş çalışmaya başladı. Artan doğalgaz faturaları vatandaşları tedirgin ederken, kombiyi çalıştıran milyonlarca kişi hem evlerini sıcak tutacak hem de doğal gazdan tasarruf etmelerini sağlayacak yöntemleri araştırmaya başladılar.

Oda sıcaklığını koruyun

Doğal gaz yaktıktan sonra ortam sıcaklığını mümkün olduğunca stabil tutmaya çalışın. Evin sıcaklığını sık değiştirmeniz ısı dengesini bozacağından kombiniz olması gerekenden çok daha fazla çalışabilr. Bunun için salonu 22-23, yatak odanızı ise 18-19 derecelerde sabit tutabilirsiniz.

Evinizi havalandırırken dikkatli olun

Yalıtım yapın

Evinizi havalandırırken ısı dengenizin bozulmamasına gayret edin. Camlarınızı sürekli açık tutmak yerine, camı tek seferde tam açarak hızlı hava akışı oluşturun.

Evinizin mevcut ısısını koruyabilmesi enerji tasarrufu noktasında en önemli konulardan birisidir. Evinizi hem içerden hem de dışardan yalıtımla sarmanız gerekmektedir. Camlarınızın çift katlı ve ısı geçirmez olması, ev içerisine yalıtım panelleri yerleştirmeniz, apartman dışına mantolama yaparak ısı yalıtımı konusunda binayı güçlendirmeniz etkili bir çözüm oluşturacaktır.

Radyatörlerin etrafını kapatmayın

Radyatör, ev ısısının yayılması noktasında büyük bir önem taşımaktadır. Tam verimli doğal gaz kullanırken radyatör önüne mobilya ve koltuk koymayın. Gece uyurken perdeyi kapatmak soğuğu keseceğinden yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

Kombi ve radyatörlerinizin rutin bakımını yaptırın

Isıtma sistemine dahil olan parçaların bakımlarını düzenli olarak yaptırmaya gayret edin. İçi kirli ve hava yapan radyatörler verimli çalışmazlar ve bakımı yapılmayan kombi zamanlar harcadığı enerjinin karşılığını vermemeye başlayacaktır.