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Doğalgaz, Eylül ayı yeni tarifesini belirledi: Yüzde 15 zam!

Doğalgaz için Eylül ayı için yapılan zam oranı yüzde 15 olarak açıklandı. Doğalgaz zamlarında konut tarifesi sabit bırakılırken yüzde 15'lik zam sanayi ve elektrik üretim faaliyetlerine yansıtıldı.

03 Eylül 2021 Cuma 14:21
Doğalgaz, Eylül ayı yeni tarifesini belirledi: Yüzde 15 zam!
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yapılan bir açıklamada Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 oranında bir zam uygulandı. BOTAŞ'ın resmi intenet sitesinde yer alan haberde ayrıca Eylül ayına ilişkin tarife tabloları da yayımlandı. 

Yayımlanan tablolara göre BOTAŞ, konut tüketicilerine karşı uygulamış olduğu satış fiyatında mevcut tarifesine devam ederken, bedellerin 1000 metreküp doğalgazda 1488 lira olarak yansıtılacağı aktarıldı. Açıklanan tabloda bu ay için sanayi abonelerine karşı geçerli olmak kaydıyla bir önceki ay tarifesine göre 1000 metreküp doğalgaza yüzde 15 oranında bir artış yapıldığı ve bedelinde 2 bin 50 lira olarak yansıtıldığı belirtildi. Aynı şekilde elektrik üretimi yapan santraller tarafında  kullanılan 1000 metreküp doğalgaza da yine Eylül ayı için yine yüzde 15 oranındaki artışla 2 bin 369 lira olarak yansıtılacağı bildirildi.


Son Güncelleme: 03.09.2021 14:21
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Anahtar Kelimeler:
SanayiKonut TarifesiZam OranıEylül Ayı ZammıZamDoğalgaz
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