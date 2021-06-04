Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?

Türkiye’de çok fazla bulunmayan ve çoğunluğu dışarıdan ithal edilen doğalgazın fiyatı, son yıllarda sürekli zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz’de olduğu gibi Karadeniz’de de doğalgaz arama çalışmalarının süreceğini söylemişti. Bunun üzerine doğalgaz ile bağlantılı olan konular vatandaşın araştırma konuları arasına girmişti. İnsanlar 1 metreküp doğalgazın kaç lira olduğunu ve 1 metreküp doğalgazın kaç dolara denk geldiği gibi soruları araştırmaya devam ediyor.

2020 Yılında 1 Metreküp Doğalgazın Fiyatları

Büyük şehirlerde 1 metreküp doğalgazın fiyatı şu şekilde:

İstanbul: 1,52 TL

Ankara: 1,59 TL

İzmir: 1,56 TL

Bursa: 1,46 TL

Kocaeli: 1,43 TL

Doğalgazın 1 metreküp başına gelen dolar fiyatı ise şu şekilde:

İstanbul: 0,17 USD

Ankara: 0,18 USD

İzmir: 0,18 USD

Bursa: 0,16 USD

Kocaeli: 0,16 USD