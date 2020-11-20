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Diyetisyen ne kadar maaş alır? 2020 Diyetisyen kamu ve özel sektör maaşları

Gündemi bir süredir meşgul eden Diyetisyen ne kadar maaş alır? Diyetisyen kamu ve özel sektör maaşları haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 20.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

20 Kasım 2020 Cuma 00:09
Diyetisyen ne kadar maaş alır? 2020 Diyetisyen kamu ve özel sektör maaşları
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Günümüzde hem ülkemizde hem de dünya genelinde insanların en çok yaşadığı sorunlar arasında kilo problemi gelmektedir. Bundan dolayı diyetisyenlik popüler bir meslek haline geldi. Diyetisyenler önemli bir işi yerine getirdikleri için yüksek maaşlar alabilmektedir. Vatandaşlarımız 2020 diyetisyen maaşlarını merak etmektedir. Uzman diyetisyenlerin 2020 güncel maaşları belli oldu. 2020 diyetisyen maaşı 4.000 TL ile 6.000 TL arasında değişmektedir.

Diyetisyen Nedir?

Beslenme üzerine araştırmalar yapan ve uygun beslenme koşulları sağlayan diyetisyenler, insanların bedensel sağlıklarını uygun hale sokmak için çalışmaktadırlar. Ayrıca beslenmeden ötürü sağlık sorunları yaşayan kişilerin yaşam standardını yükseltmek gibi bir amaçları da vardır. Diyetisyen kişiler hastane, okul, spor merkezi, otel ve kliniklerde çalışabilmektedirler. Bu alanlardan ayrı olarak gıda ile ilgili iş yapan firmalar da diyetisyen istihdam edebilmektedir.

Diyetisyenler Ne İş Yapar?

  • Bedensel sorun yaşayan kişilerin yaşadığı sorunları iyi tespit etmek,
  • Gıdaların içerisinde yer alan maddeler konusunda bilgi edinmek,
  • Tüm beslenme programlarını iyi bilmek,
  • Danışan kişilere gerekli bilgileri vermek,
  • Danışanlara uygun yemek listesi hazırlamak,
  • Gıda alanında çıkan son gelişmeleri takip etmek,
  • Uygun, temiz ve iyi beslenmenin koşullarını danışan kişilere aktarmak,
  • Uygun malzemeler seçerek farklı ve yeni yemekleri belirlemek,
  • Yanlış beslenmeyi düzeltebilmek.

Diyetisyen Olabilir miyim?

Herkes diyetisyen olabilir fakat üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olmanız gerekmektedir. Üniversitede şu konular hakkında bilgi sahibi olup uzmanlaşabilirsiniz;

  • Beslenmenin ilkeleri
  • Fizyoloji ve anatomi
  • Temel psikoloji bilimleri
  • Sporcu sağlığı ve beslenmesi
  • Anne ve çocuk beslenme yöntemleri
  • Tıbbi beslenme yolları
  • Besinlerin kontrolleri

Nasıl Uzman Diyetisyen Olunur?

  • İyi bir diyetisyen olmak istiyorsanız öncelikle iletişim becerilerinizin kuvvetli olması gerekmektedir. Çünkü danışan kişilerin yaşadığı en büyük sorun, beslenme programlarını nasıl uygulayacaklarıdır. Bu açıdan hem programlarını onlara detaylı, anlaşılır bir şekilde anlatmak gereklidir hem de onları motive ve ikna etmek gerekmektedir.
  • Gıda sektörü sürekli olarak gelişen bir sektördür. Bu açıdan çağa ayak uydurmanız gerekmektedir. Yeni yöntem ve teknikleri iyi bilmeniz gerekmektedir.
  • İyi bir diyetisyenin organizasyon becerisinin bulunması gerekmektedir. Bu sayede danışan kişilere uygun diyet programlarını hazırlayabilir ve onların daha iyi bir yaşam standardına kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Diyetisyenler Nerede Çalışabilir?

  • Aile Sağlığı Merkezleri
  • Renal Bakım Üniteleri
  • Sağlıklı Yaşam Merkezleri
  • Huzurevleri
  • Yemek şirketleri ve fabrikaları
  • Rehabilitasyon merkezleri
  • Besin Kalite Kontrol Laboratuvarları

Kamu Kurumlarında Diyetisyen Maaşları

  • 8/1 derece memur: 4450 TL
  • 6/3 derece memur: 4550 TL
  • 4/2 derece memur: 4800 TL
  • 2/1 derece memur: 4950 TL
  • ⅓ derece deneyimli memur: 5050 TL
  • ¼ derece deneyimli memur: 5150 TL

Devlette Diyetisyen Maaşlarını Belirleyen Etkenler Nelerdir?

  • Memur dereceniz
  • Mesleki deneyiminiz
  • Eğitim durumunuz
  • Görev yapılan kurumunuz ve bölgeniz
  • Yabancı dilini konuşma yeteneğiniz
  • Çeşitli tazminatlar
  • Medeni Haliniz
  • Çocuk sayınız
  • Aile Geçim İndirimi

Özel Sektör Diyetisyen Maaşları Ne Kadar?

Özel sektörde net bir maaştan söz etmek mümkün değildir. Özel sektördeki maaşlar, başvuracağınız kurumun durumuna göre değişebilmektedir. Özel sektörde diyetisyen maaşları 2.500 TL’den başlamaktadır. Uzman diyetisyenler 10.000 TL’ye kadar maaş alabilmektedir. Özel sektördeki maaş durumları kişinin deneyimi, mezun olduğu okul, birikim ve bilgileri, başarıları ve referanslarına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak deneyim durumlarına bakılmaktadır.

Diyetisyenlerin Çalışma Saatleri


Diyetisyenlerin çalışma saatleri özelde veya kamuda çalıştıkları kuruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Devlette standart çalışma saatleri olan sabah saat 08:00 ile akşam saat 17:00 arasındadır. Özelde bu saatler değişebilmektedir. Çalışılan firmanın kendi prensipleri doğrultusunda bir çalışma sistematiği belirlenmiştir ve çalışma saatleri de bu minvalde hazırlanmıştır. Ancak özel ile devlet arasında çalışma saati açısından büyük farklar yoktur. Özel sektörde akşam mesai saati en geç 18:30 olabilmektedir. Gıda firmalarında çalışan bazı diyetisyenler ise vardiya usulüyle çalışabilmektedir.

Diyetisyenlerin Emekli Maaşları

  • 25 yıllık çalışan: En az 2626 TL
  • 30 yıllık çalışan: 2819 TL
  • 35 yıllık çalışan: 2996 TL
  • 40 yıllık çalışan: 3171 TL

Bu maaşlar ¼ derece diyetisyen çalışanları için geçerlidir.

Diyetisyenlerin çalışma alanları oldukça geniştir. Son dönemlerde oldukça popüler bir hale gelen diyetisyenlik mesleği, git gide yaygınlaşmaktadır. Çünkü ülkemizde ve dünyada en büyük sorunların başında obezite gelmektedir. Bu açıdan meslek git gide yaygınlaşmakta ve insanların büyük sorunu haline gelen kilo problemini ortadan kaldırmaktadır.

Artık teknoloji gelişmiştir. Buna bağlı olarak daha geniş kitlelere ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu açıdan uzman diyetisyenler, sahip oldukları bilgileri hem geniş kitlelere ulaştırmakta hem de teknoloji yardımıyla kendilerine danışanlara yardımcı olmaktadırlar. Bu yüzden intenet üzerinden de para kazanmak mümkündür. Özel olarak danışmanlık ve diyetisyenlik hizmeti veren bu kişiler, alacakları parayı da kendileri belirliyor.

Özel Diyetisyenler Ne Kadar Kazanmaktadır?

Diyetisyenlerin bazıları, devlet ya da özel sektörden ziyade kendi kliniklerini açarak para kazanmaktadırlar. Burada oldukça rahat olan bu kişiler, kendi fiyat politikalarını belirleyerek çalışırlar. Bu kişiler görüşme başına 150 TL ile 200 TL arasında değişen bir ücret almaktadırlar. Bu kişiler, kamu ve özel sektörde çalışan diyetisyenlerden daha yüksek ücretler talep etmektedirler. Bu yüzden gelirleri de fazla olur.

Uzman Kişilerin Maaşı Neye Göre Değişir?

Uzman diyetisyenlerin çalıştıkları kurum çok önemlidir. Ayrıca deneyim de maaşı belirleyen ana etkendir. Özel klinik, okul, spor merkezleri, oteller, kamu kurumları ve çeşitli firmalarda gören yapan diyetisyenlerin maaşları ortalama 3.000 TL ile 4.500 TL arasında değişiklik gösteriyor.



Son Güncelleme: 20.11.2020 00:09
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Anahtar Kelimeler:
#Beslenme#Diyetisyen Maaşları#Diyetisyen
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