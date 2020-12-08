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DİSK'in asgari ücret talebi ne kadar?

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında DİSK'in asgari ücret talebi iletildi. Çerkezoğlu, asgari ücretten vergi alınmamasını önerdi.

08 Aralık 2020 Salı 15:59
DİSK'in asgari ücret talebi ne kadar?
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2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda sendikaların talepleri de değerlendiriliyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin yeni yılda net 3 bin 800 TL olması gerektiğini dile getirdi.

DİSK’in asgari ücret talebi belli oldu

Arzu Çerkezoğlu’nun başkanlığında, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde asgari ücrete ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Çerkezoğlu, asgari ücret sürecinin ülkenin en büyük ücret pazarlığı olduğunu ve yalnızca işçileri değil tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir durum olduğunu belirtti. Türkiye’de 10 milyon işçisinin asgari ücret ya da daha altında bir ücretle çalıştığını ve asgari ücrette yapılacak artışın genel maliyetleri de etkilediğini ifade eden Çerkezoğlu, asgari ücretin evrensel kurallara göre hesaplanmasını istediklerini aktardı.

DİSK’in 2021 asgari ücret talepleri

Koronavirüs nedeniyle giderlerin artması ve asgari ücretin öneminin arttığına değinen Çerkezoğlu, 2021 yılı asgari ücretinin pandemide yaşanan ekonomik sorunların ve artan giderlerin esas alınarak hesaplanması gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu, DİSK’in 2021 yılı asgari ücret taleplerini şöyle sıraladı:

-Pandemi döneminde asgari ücret diğer yıllardan farklı hesaplanmalıdır. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir ve bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır.

-Asgari ücretten alınan vergiler silinmeli, tüm çalışanların asgari ücret gelirinden vergi alınmamalıdır. Salgın sürecinde asgari ücret ve SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır.

-2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 TL olmalıdır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:59
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DİSKAsgari ücretİşçi
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