Devletten vatandaşa anında 650 TL yardım

İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı vatandaş manevi sıkıntılarının yanı sıra maddi sıkıntılarda yaşıyor. Bu durumu dikkate alan devlet yetkilileri harekete geçerek yardımlar %36 oranında zam getirmeye karar verdi. Bu doğrultuda aylık ödemeler 350 TL olurken iki aylık ödemeler ise 650 TL oldu.

Verilen yardımlar doğrultusunda yıl içinde totalde kadınlar 3900 TL ödeme almış olacaklar. Devletin yaptığı bu para yardımı hem PTT aracılığı ile hem de ATM’ler aracılığı ile alınabilecek. Bunun yanı sıra virüs dolayısıyla kadınların arayarak talep etmeleri doğrultusunda ödemeler eve de götürülüyor.

Eşi vefat eden kadınlara yardım

Eşini kaybetmiş kadınlar için devlet yaptığı yardımlarda %36’lık bir zam getirecek. Devletin yaptığı yardımla içerisinde kadına düşen pay %61 oranında. Bu yardımlar sayesinde kadınlar biraz daha rahatlayabiliyorlar. Geçtiğim yıl kadınlara totalde 377 milyon TL ödeme yapıldı. Ülkemizde bu ödemelerden yararlanan 170 bin kadın var.

Yapılan bu ödeme geçen aylarda 275 TL iken yeni yapılan zam kapsamında 325 TL olacak. Bu ödemeden yararlanabilmek için bazı şartlar söz konusu. Bunlar:

Evde yaşayan kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinin altında olması. Bu koşul sağlanmadığı takdirde ödeme kesilir.

Ödemeler PTT şubesinden veya ATM’ler aracılığı ile sosyal yardım kartıyla alınabilir. Bu ödemeyi alabilmek için eşini kaybeden kadınların ikametlerinin bulunduğu yerdeki en yakın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak yardım talebinde bulunabilir.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları genellikle kaymakamlıklarda olur. Başvuru işlemi bittikten sonra yetkili kişiler tarafından incelemeler başlar. Ödeme yapılması uygun görüldüğü takdirde ödeme yapılır. Başvuru esnasında başvuracak olan kadının nüfus cüzdanının olması gerekir. Başka belge istenmez.