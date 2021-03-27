Devlet'ten temel gıda desteği: Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayın öncesinde temel ihtiyaçlara ilişkin ihtiyaçların karşılanabilmesi için vatandaşlara destek amaçlı sosyal yardımlaşma adı altında dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira tutarında bir kaynak aktarıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, vakıflara aktarılan meblağların ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara kısa yoldan ulaştırılabilmesi için titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

81 il ve ilçelerde kurulu olarak bulunan vakıfların, muhtaç hanelere temel gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yıl boyunca nakdi destekle ilgili yardımların sürekliliğini aktaran Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl buna ek olarak Ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nda önde de ihtiyaç sahibi aileler için periyodik paylar tutarında ilave kaynakların aktarıldığını söyledi.

Yapılacak gıda yardımları için gönderilmiş olan kaynakların Ramazan ayından önce sahiplerine ulaştırılabilmesi için gerekli tedbirlerle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten Bakan Selçuk, bu çalışmalar kapsamında SYDV'lere 183,2 milyon TL toplam tutarında bir ödenek çıkardıklarını ifade etti.