Devlet'ten milyonlarca emekliye 'yeni zam' müjdesi!

SSK ile BAĞKUR emekli maaş zamlarının uygulanmasında enflasyon rakamları etkili oluyor. Bu güne kadar 4 aylık enflasyon verileri açıklanırken milyonlarca emekli Temmuz ayında alacakları emekli maaş zamlarının en yüksek ne kadar olacağını araştırıyorlar.

Son olarak açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 5.45 olarak kayıtlara geçerken bu oranlara göre en düşük maaşının esnaf emeklileri için 2 bin 155 TL olarak verilebileceği ifade ediliyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına ilk 6 ay olarak enflasyon oranında zam yansıtılması hedeflenirken bunula ilgili son 4 aylık dönemlerinin verilerinin netleştiği belirtildi. Ocak-Nisan ayları enflasyon oranı yüzde 5.45 olarak gerçekleşirken maaşlara yapılacak zam oranlarının belirlenmesi içim 2 verinin kaldığı ifade edildi.

Merkez Bankası tarafından ekonomistler ile gerçekleştirdiği Mayıs ayı beklenti anketi sonuçlarında ise enflasyon tahmininin Mayıs ayında yüzde 1.27 olarak çıktığı belirtilirken Haziran ayı için bu rakamın yüzde 0.82 olarak öne çıktığı kaydedildi. Beklenti anketindeki tahminin gerçekleşmesi halinde ise ilk 6 aylık enflasyon oranının SSk ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7.66 gibi bir rakamla yansıtılması planlanıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM ORANI NASIL YANSIYACAK?

Beklenti anketinde yüzde 5.45 olarak çıkan enflasyon tahminlerine göre en düşük maaşın esnaf emeklilerinde 2 bin 155 TL'ye çıkması beklenilirken 2000 yılından önce emekli maaşı bağlanmış olan SSK'lılarda ise en düşük maaşı 2 bin 551 TL'ye yükselmiş olacak. 7.66'lık tahmin hesabına göre ise en düşük emekli aylığı esnaf için 2 bin 201 TL, Bağ-Kur ve tarımda için bin 789 TL olarak hesaplanacak.