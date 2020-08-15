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Devletten Koronavirüsle mücadele kapsamında maddi yardımlar! Başvuran ihtiyaç sahiplerine Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek

Gündemi bir süredir meşgul eden Devletten Koronavirüsle mücadele kapsamında maddi yardımlar! Başvuran ihtiyaç sahiplerine Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 15.08.2020’li haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 15.08.2020li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:25
Devletten Koronavirüsle mücadele kapsamında maddi yardımlar! Başvuran ihtiyaç sahiplerine Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek
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Pandemi döneminden dolayı birçok vatandaşımız zor durumda kaldı. Devlet tarafından yapılan destek ödemeleriyle beraber bu durumun önüne geçilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada başvuran herkese destek verileceğini söyledi. Başvuruları E-Devlet üzerinden yapılıcak destek ödemelerinde ailenin durumunda göre 1500, 2500 ve 15 bin Türk Lirası miktarından yardımlar yapılıcak.

Son dakika Berat Albayrak’tan yeni açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada daha önceden yapılan 1000 Türk Lirası miktarındaki yardımın 2,1 milyon sayıda aileye ulaştığı ve buna yeni eklenicek 2,3 milyon aile ile birlikte toplamda 4,4 milyon aileye bu yardımın ulaşacağını belirtti. Bunun dışında 5 bin Türk Lirasının altında geliri olanlara verilicek olan 15 bin Türk Lirası miktarındaki yardıma ise 3,7 milyon kişinin başvurduğunu söyledi.

Devletten 1500 TL, 2500 TL ve 15 bin TL destek veriliyor

Başvuruları E-Devlet üzerinden yapılıcak olan yardım ödemeleri 1500, 2500 ve 15 bin Türk Lirası değerinde olucak. Ailenin durumuna göre verilicek olan bu desteklerle beraber vatandaşları mağdur bırakmamak için önlemler alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yardımlara ise yenileri eklendi.

Dar gelirli aileye 1500 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamada ülke genelindeki 2 milyon dar gelirli aileye 1500 Türk Lirası değerinde yardım ödemelerinin yapılacağını ve başvurularının E-Devlet üzerinden olacağını belirtti.

Emekliye 1500 TL ödeme

Emekli vatandaşlar için yapılan ödemeler ise 1500 Türk Lirası miktarında olucak. İlk maaşla beraber 1500 TL hesaplara yatarken nisan ayında da emekli ikramiyeleri verilicek.

Asgari ücretliye 7 Milyar TL


Başvuruları nisan ayında E-Devlet üzerinden başlayacak olan 7 milyar Türk Lirası miktarındaki yardım asgari ücretle çalışan vatandaşlara verilicek. Asgari ücretli çalışanlar için verilicek bu yardımında önemli bir unsur olduğu düşünlüyor.

15 bin TL verilicek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 26 Mart tarihinden itibaren başvuruları açılıcak olan esnaf kartıda duyurdu. 3 ay ödemesiz ve sonrasında 12 ay vade ile 15 bin Türk Lirası esnaf kart aracılığı ile verilicek.

Tüm devlet yardımlarına yüzde 80 zam

Yapılan tüm devlet yardımlarına ve destek ödemelerine yüzde 80 zam uygulandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına her ay aktarılan para miktarı ise 180 milyon Türk Lirası yükseltildi.

Tüm desteklere başvuru E-Devlet üzerinden

Verilicek olan nakit desteklerin hepsinin başvuruları E-Devlet üzerinden yapılıcak. Dar gelirli ailelere verilicek olan 1000 Türk Lirası, asgari ücretlilere dağıtılıcak 7 milyar Türk Lirası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği tarafından verilicek olan bütün yardımlara E-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile beraber 3. Fazdaki 1000 Türk Lirası başvurularına kolay başvuru şartı geleceği biliniyordu. Bakanın bu dönemlerde 4. Faz için duyuru yapması bekleniyor.



Son Güncelleme: 15.08.2020 12:25
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