Devletten kiracıya 82 bin TL yardım! İlk kez ev alacaklara büyük yardım ödemesi!

Devlet konut satışlarını arttırmak adına yeni bir projeye imza atıyor. İlk defa ev sahibi olacak kişilere devlet geri ödemesiz olarak 82 bin TL yardım ödemesi yapacak.

Gazetelerde yer alan haberlerde 25 bin TL ile 82 bin TL arasında değişecek olan yardım kapsamında devlet 2021 yılında ilk defa ev alacak olan kişiler ile evlenecek olan kişilere 82 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek verecek.

Devlet tarafından belirlenen bankalarda konut hesabı açan kişilerin hesaplarına belirli bir birikim yapıldıktan sonra devlet kişilerin hesaplarına hibe ödemesi yapacak. Devlet destekli hibe oranı hesaplardaki birikimlere göre değişkenlik gösterecek. Kampanyadan yararlanmak için aranan ilk şart şahsen başvuru yapılmasıdır. Konut hesabı açıldıktan sonra bankaya toplu ödeme yapılmalıdır. Ardından aylık olarak düzenli şekilde ödeme yapılmalıdır. En az 36 ay para biriktirildikten sonra destek ödemesi yapılıyor. 36 ila 47 ay boyunda birikim yapan kişiler paralarını biriktirdikten sonra biriktirilen miktarın %15’ine kadar en az 24 bin 741 TL olmak kaydıyla yardım ödemesi yapılmaktadır.

48 ila 59 ay arasındaki birikim yapanlara ise en az 26 bin 645 TL olmakla birlikte biriktirilen paranın %18’i kadar destek verilmektedir. Ayrıca söz konusu hesabı evlenmeye hazırlanan çiftler ortak olarak açmaları halinde verilecek destek 57 bin TL’ye kadar çıkacak. Tek seferde çok yüksek miktarda ödeme yapılmasından ziyade aylık olarak düzenli ödeme yapılması isteniyor.

Konut hesabı açan bankalar

Akbank Konut Hesabı

Yapı Kredi Bankası Konut Hesabı

Vakıfbank Konut Hesabı

Ziraat Bankası Konut Hesabı

Garanti Bankası Konut Hesabı

İş Bankası Konut Hesabı

Konut hesabı asgari vadesi

Konut hesabı açılırken kişilerin en az 3 yıl yani 36 ay vade yaptırması gerekmektedir. Ödemeler TL cinsinden yapılmakla birlikte kişinin 7.4.2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına konutunun olmaması gerekmektedir. 18 yaşından küçükler ise veli veya vasileriyle hesap açabiliyor.