İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?

Cumartesi günü basında geniş bir yer bulan Devletten ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımları nelerdir? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Devletten ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımları nelerdir? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ocak 16 Cumartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 20:18
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
Takip Et:

Hemen herkesin bildiği gibi 1 ay önce enflasyon oranları açıklandı. Memurlar için maaşın ne kadar olacağı duyurulurken pandemi sebebi ile yapılan sosyal ödemelere de artış gelmiş bulunuyor. Bunlara ek olarak pandemi ile alakasız konularda da sosyal yardım desteği artırıldı. Öneğin evde bakım yardımı, yaşlılık maaşı, engelli desteği vs. gibi konularda ödeme artışı meydana geldi. %5.75 oranındaki maaş artışı ile birlikte devletten sosyal destek alan insanlara müjdeli haber de gekdi. Devletten 962 lira ve 1561 lira arasında sosyal yardım kampanyası verilme ihtimalleri konuşuluyor.

İçinde bulunduğumuz son 180 günün enflasyon oranlarının belirlenmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yılın son yarısına ilişkin maaş zamları da açıklanmış durumda. Yılın ilk yarısında 0.146061 olan katsayı, ikinci yarıda 0.154451 olarak belirlendi.

 

Engeli bulunan vatandaşlar ne kadar ödeme alacak?

Memurlara toplamda %5.75 yapılan zam ile beraber engelli maaşlarında da maaş ödemesi artışına gidildi. Henüz 18 yaşını doldurmayan ve minimum %40 engele sahip vatandaşlar adına aylık ödemeler zam sonucunda 567 lira oldu. Engelleri %70’in üzerinde olan bireyler için de ödemeler 805 lira iken zam ile 851 liraya kadar yükseldi.

Yaşlılık maaşındaki artış ne kadar?

65 yaşını geride bırakmış ve sosyal sigortası ya da sağlık güvencesi bulunmayan bireylere getirilen zam yılın ikinci yarısında belirlenen enflasyon oranlarına göre 39 lira oldu. Yaşlılık maaşı alan bireyler 672 lira değerinde yardım alırken şimdi bu yardım 711 lira değerinde.

Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır?

Vatandaşlar bu yardımdan faydalanmak istiyorlarsa ikamet ettikleri lokasyona göre bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının yolunu tutmalıdırlar. Öneğin yaşlılık maaşı almak isteyen bireyler için sadece T.C kimlik isteniyor. Fakat eğer engeliniz bulunuyorsa ve yardım almak istiyorsanız sağlık raporuna ihtiyacınız olacaktır.

Bu desteklerden yararlanan kişilerin ikamet adreslerini değiştirmesi durumunda aldıkları ödemeler geçici olarak durur. Bireylerin yeni ikamet ettikleri adresten yine bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip hala ihtiyaçları olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir.



Son Güncelleme: 16.01.2021 20:18
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, uluslararası rezervlerinin yükseldiğini açıkladı
Rusya, uluslararası rezervlerinin yükseldiğini açıkladı
İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasında sona gelindi
İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasında sona gelindi
Pegasus'ta bütün işlemler iptal edildi
Pegasus'ta bütün işlemler iptal edildi
Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı
Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek

Popüler Haberler

Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
Zonguldak askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Gönül Dağı dizi oyuncusu Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı dizisi Fahriye kimdir? Gerçek adı nedir? Ayçin İnci nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan Zolf Mohsen Namjoo'nun yabancı şarksı dinleyenleri büyüledi!
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Show TV Kuzey Yıldızı dizisi konusu ve çekim yeri
Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Güliz Aybay doğum tarihi
Hizmetçiler Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Aleyna Solaker hakkında bilgiler
Kredi ve borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
Bim 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kampanya kataloğu
Aman Reis Duymasın filmini kaç kişi izledi? Gişe rakamları belli oldu
ÇÖZGER – Çocuklar için özel gereksinim raporu nasıl alınır? Çocuklar için engelli ve özel gereksinim rapor detayları
Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman kimdir? Gerçek adı nedir? Hüseyin Turunç nereli, yaşı kaç?
Pınar Altuğ'nun yeni tarzı şaşırttı!
İbo Show Hüseyin Turan kimdir, nereli? Hüseyin Turan kaç yaşında, evli mi?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
Sen Çal Kapımı dizisi Balca karakteri kimdir? İlayda Çevik kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.