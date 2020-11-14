Devletten Hazine Arazisi nasıl kiralanır? Devlet Hazine Arazisi kiralama şartları

DEVLETTEN HAZİNE ARAZİSİ KİRALAMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

Ekonomiyi canlandırmak için Milli Tarım projesi gibi projelerde kullanılabilmesi adına hazine arazileri de kiraya verilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen karara göre, tarımsal araziler için 10 senelik kiralanma süresi onaylanmıştır. Bu proje çerçevesinde birçok çiftçi birey hazine arazilerinden yararlanabilecektir. Bakanlığın yaptığı açıklama dahilinde; ilk etap için belirlenen illerde toplam 41, 5 milyon metrekarelik tarım arazileri üretime açılacak. Bu arazilerden 60 dönüme yakın hazine taşınmazları da kiralanabilecek. İlk yılın kira bedeli ise taşınmazın/araziye biçilen rayiç bedelin yüzde 1, 5’ i olmaktadır. Tarıma açılan iller ise;

Afyonkarahisar, Eskişehir, Aksaray, Konya, Samsun ve Kütahya’ dır. Çiftçi bireyler, kayıtlı oldukları veya ikametgahı bulunan mahalle/köylerde bulunmakta olan devletin tarım arazisini kiralayabilecek. Kiralanan arazi için ise gerekli yüklerin yerine getirilmesi ile çiftçilerin talep oluşturması üzerine ücret tekrardan belirlenir ve 10 sene daha uzatılabilmektedir.

10 Senelik Hazine Arazisi Kiralamak 2020

Covid-19 pandemisi nedeni ile alınmakta olan önlemler çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “ 2/B’ li ve Tarım arazilerinin satışı için 46 bin 500 hak sahibi; Nisan, Mayısıs, Haziran ayı için 156 milyon Türk Lirası borcunu 3 ay sonrasına atılacağını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sözlerinin devamında;

“Hazineye ait olan tarım arazileri için hayvancılık ve tarım amaçlı kullanılmakta olan 18 bin çiftçi bireyin, 43 milyon Türk Lirası değerindeki borçlarının ödeme süresi 3 ay daha uzatılmıştır.” Dedi.

10 Senelik Hazine Arazisini Kiralamak İçin Belirlenen Şartlar

Milli Tarım Projesi çerçevesinde geçtiğimiz sene, havzanın baz alındığı bir üretim modeli hayata geçirilmişti. Böylelikle devlet, ülkede bulunmakta olan verimli toprak alanlarının daha geniş bir şekilde kullanılması, çiftçinin ihtiyacı değil ülkenin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulacağı bir ekim süreci başlatmıştır. Belirlemeler bölgeler halinde yapılmıştır. Tarım ve Hayvancılık için kullanılmakta olan, devlete ait hazine arazileri için belirlenen koşullar ise;

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı,

*Ailenin başkanı olunması,

*Mesleğinin Çiftçi olması,

*En az 3 senedir aynı yerde veya köyde oturması,

*Yeterli toprağının bulunmaması ya da hiç toprağı olmaması.

Bu şartları yerine getiren çiftçiler, hazine arazilerinde ekim yapmak için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliğinde söz konusu olan hükümler kapsamında başvuruda bulunabilmektedir. Devletin destek verdiği hazine arazisinin kiralanabilmesi için; üretici olacak olan çiftçinin tâbi tutulmakta olduğu bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterleri yerine getiren çiftçilere ise öncelik tanınmaktadır. Bu kriterler;

*Ailesi veya kendisi üzerinde herhangi bir toprağı olmayanlar,

*Ekim yapmak ve üretimini arttırmak için yeterli toprak kaynağına sahip olmayan çiftçiler,

*Toprağı olmayan ya da yeterli toprak kaynağı bulunmayan ve en az 3 senedir kiracılık ya da tarım işçisi olanlar.

DEVLET DESTEKLİ HAZİNE ALANLARININ DIŞINDA KİRALANABİLECEK ARAZİLER

Devletten destekli hazine arazilerinin kiralanmasının yanında, yayınlanan tebliğe göre sadece hayvancılık ve tarım alanları kiralanmayacak. Bunlara ek olarak kiralanabilecek diğer arazi türleri ise;

*Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ve Bakanlığa ait okul ve kurumların kantini, salonu ve benzeri yerleri,

*Ağaçlandırma yerleri,

*Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı olan Döner Sermaye Hizmetler için kullanılmakta olan taşınmazlar,

*Yüksek Öğretim Kurumlarına ait taşınmaz alanlar,

*Kıyı Kanunu çerçevesinde bulunan yerler,

*Balıkçı barınakları,

*Hazinelerin el birliği ya da paylı mülkiyetinde yer alan taşınmazlar şeklindedir.

Böylece Devlet destekli olan hazine arazileri için kiralanması söz konusu olan arazinin sektörü ve özellikleri göz önünde bulundurularak tebliğde bulunan şartlara göre hareket edilecek. Araziyi kiralamak isteyen bireyler, kiralık olan arazinin şartnamesi başta olarak projelendirilecek alanlar adına gerekli evrakları bildirmesi gerekmektedir. Arazilerin fiyatlandırılması ise kiralama işleminin esaslarına göre belirlenir. Devlet destekli hazine arazisinin kiralanma işlemleri ise farklı şekillerde yapılır. Bunlar;

*10 senelik kiralamanın bitişinde tekrardan kiralama işleminde bulunma veya satın alma,

*Kiralamanın ne kadar süreceğine göre,

*Cari Yıl İzinsiz kullanımına göre,

*10 senelik kiralama,

*Bedelin yarısını ödeyerek kiralama,

*Doğrudan kiralamak.

41, 5 MİLYON METREKARELİK ARAZİLER KİRAYA AÇILACAK!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birlikte yapılan projelerde, çiftçilere destek amaçlı ve yerli üretimi çoğaltmak için yeni çalışmalara imza atılmaktadır. Aromatik bitki, süs bitkisi, ağaçlandırma işlemleri ve hayvancılık arazileri gibi yerler için başlatılmış olan çalışmalarda 41, 5 milyon metrekare, devlete ait arazilerin uygun şartlar altında 60 dönümlük arazilerin kiraya verileceği duyuruldu. Verilen bu karar neticesinde; zeytin, antep fıstığı, ceviz, badem başta olmak üzere kızılçam, köknar, fıstıkçamı, okaliptüs, ladin, sedir, akasya ve kavak gibi bitkilerinde üretime geçirileceği duyuruldu. Bu üretim süreci için kiralama bedeli dönüm başına 6, 75 Türk Lirası(senelik) ücret alınacaktır ve 10 senelik bir süre zarfında da ağaçlandırma işlemlerinin yapılmasına onay verilecektir.

Hayvan ve Bitki Yetiştiriciliği İçin Kiraya Verilecek Alanlar

*Hayvan yetiştiriciliği için verilecek alan 29 milyon metrekaredir,

*Bitki yetiştiriciliği için verilecek olan alan ise 12, 7 milyon metrekaredir.

Hazine taşınmazları adına yapılmış olan yeni düzenlemeler kapsamında araziler için; uzun süreli bitkiler için 10 sene, 1 senelik bitkiler için 5 seneye kadar kiralanma işlemi uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında; zeytin, ceviz, antep fıstığı ve bademe öncelik verilmektedir. Kiralama işlemleri ise Aksaray, Eskişehir, Kütahya ve Afyon illerinde gerçekleşecektir.

Bitki yetiştirilmesinde tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında olanlara göre; kekik, adaçayı, lavanta ve gül gibi bitkilere öncelik tanınmak üzere 19 tane ilde kiralanma işlemleri başlatılacak ve 5 milyon metrekarelik bir alan kiralanabilecektir. Yani ilk zamanlar için 12, 7 milyon metrelik alan kiralandırılacaktır.

Tarımın dışında hayvancılık içinde kiralanmakta olan devlet destekli hazine arazilerinin kiralanma desteği için 29 milyon metrekarelik, çiftçi bireylerin hayvanlarını yetiştirebilmesi için kiraya verilecektir. Kira bedeli ise ilk 3 sene yüzde 70 indirimli olacaktır.

HAZİNE ARAZİSİNİN KİRALANMASI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

Devlet tarafından destekli hazine arazilerinin kiralanması için bireyler, arazinin bulunduğu bölgenin Mal Müdürlüklerine veya Defterdarlıklar tarafına başvuru yapması gereklidir. Başvuruyu yapacak olan bireylerin bu kurumlar tarafından verilecek olan Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu’ nu almalıdır ve ilgili mercilere onaylatıp ardından nüfus kayıt belgeleri ile birlikte başvuruda bulunmalıdır.

Milli Emlak İçin Kiralanacak Araziler

Ülkenin dört bir yanında Maliye Bakanlığına ait olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafınca belirlenen arazilerin bireyler tarafından kiralanması söz konusudur. Bu araziler Milli Emlak Genel Müdürlüğünün sitesinden görüntülenebilmektedir. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün verdiği ilanları, Milli Emlak Genel Müdürlüğü web sayfası üzerinde yer alan kiralama ilanları üzerinden görebilir ve detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Devletten Arazi Kiralanma İşlemleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca yapılan açıklamaya göre tarım arazilerinin 10 senelik bir süre zarfı için kiralandırılması onaylandı. Bu kiralandırma işlemleri sadece tarımsal üretim amacı ile kullanılmakta olan hazine arazilerine uygulanacak. Kiralanmış olan araziler 10 senelik bir süre zarfından sonra çiftçi tekrardan aynı araziyi kiralayabilecek.

10 Senelik Hazine Arazisi Kiralama Koşulları

*Arazinin tarım yapmaya elverişli olması gerekmektedir,

*Arazinin kullanılmasının karşılığı olarak ecrimisil bedelinin ödenmesini onaylamak,

*Kira işlemleri yapılacak arazide en az 3 senelik bir süre zarfı boyunca çiftçilik yapılması,

*10 senelik kira sözleşmesinin imzalanması.

Hazine Arazisi için Verilecek Olan Kira Tutarı

Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü Milli Emlak Birimleri tarafına yapılması gerekmektedir. 10 senelik sözleşmenin bitmesi ile çiftçinin talep etmesi üzerine bu kira süresi uzatılabilmektedir. Kiralama ücretleri kiraya verilecek olan hazine arazisi için ecrimisil tutarın yarısı değerinde olacaktır.

Devlet Arazilerini Kiralamak İçin Kullanılan Yöntemler

Hazine arazisinin kiralanması için belirlenen yöntemler üçe ayrılmaktadır. Bunlar;

*Açık teklif yöntemi,

*Kapalı teklif yöntemi,

*Pazarlık yöntemi ile yapılmaktadır.

Kontrol işlemlerini ise kiralanacak olan arazilerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından verilen ilanından öğrenebilirsiniz. Böylelikle hangi arazinin hangi yöntem ile kiralandığını öğrenebilirsiniz. Hayvancılık ve Tarım alanları içinde Devlet tarafından sağlanmakta olan geri ödemesiz hibe, faizsiz bir şekilde verilen kredi imkanları, proje teşviki ve benzeri imkanlardan yararlanabilirsiniz. Yapılan düzenleme kapsamında ise 10 senelik hazine arazisini kiralamış olan çiftçiler, arazilerin satışa açılması durumunda ilk müşterileri olacaktır.

Daha öncede bahsettiğimiz gibi tarım arazilerinin ilanlarını Milli Emlak Genel Müdürlüğü intenet sitesi üzerinden incelerken hangi arazinin hangi usule göre kiralandığını da öğrenebilirsiniz. Tarım ve Hayvancılık alanlarında Devlet tarafından verilen geri ödemesiz hibe, proje teşviki, faizsiz kredi ve diğer avantajlardan yararlanabilir, kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Yeni düzenlenen karara göre, 10 yıllık hazine arazisi kiralayan çiftçiler, bu arazinin satışı olduğunda ilk müşterileri olacaklardır.

Kira Sözleşmesi Hangi Sebepler Kapsamında İptal Edilmektedir

Devlet tarafından kiraya verilen araziyi, kiralayan çiftçiler aşağıdaki durumların gerçekleşmesi sebebi ile sözleşme iptaline uğrayabilmektedir. Bunlar ise;

*Kiracı bireyin, kiralamakta olduğu alanı tarım veya hayvancılık dışında bir amaçta kullanması durumunda,

*Kiracı yapılan kira sözleşmesindeki maddelere uymaz veya aykırı davranışlar sergilerse,

*İstek dahilinde sözleşme iptalinde bulunulur ise. Kira sözleşmesinin iptali durumunda ise dönem bitmeden bütün faaliyetler durdurulmalıdır.

Hazine Arazisini Kiralamak İçin E-Devlet

E-devlet platformu üzerinden de hazineye ait arazilerin kiralanma işlemleri için talep oluşturmak amaçlı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hizmeti bulunmaktadır.

E-devlet aracılığı ile kira işlemleri yapmak için tıklayınız.