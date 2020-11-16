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Devletten geri ödemesiz maddi destekler

Devletten geri ödemesiz maddi destekler haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 16 Kasım 2020 Pazartesi gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 16:39
Devletten geri ödemesiz maddi destekler
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar için yardımlarını bütün hızıyla sürdürüyor. Geçinmekte zorluk yaşayan vatandaşlara devlet tarafından nakdi para destekleri sağlanmaya devam ediyor.

Çeyiz yardımı 2020

Devletin verdiği desteklerden bir tanesi de çeyiz parası olmaktadır. Bu paradan yalnızca yeti maaşı alan kız çocukları yararlanmaktadır. Yetim maaşı alan kişiler için ödenecek çeyiz parası kişinin aldığı maaşın 24 katı olmaktadır.

Cenaze yardımı

Yakınları vefat eden kişiler için cenaze yardım parası ödeniyor. Söz konusu parayı almak için vefat eden kişinin en az 360 gün sigorta primi ödenmesi şartı aranıyor. Birinci derece yakını vefat eden kişiler için cenaze masrafını kendisinin karşıladığı faturalarla kanıtlayan kişilere SGK faturaları ibraz edilerek başvuru yapmaları halinde 716 TL maddi yardım yapılıyor.

Evde bakım maaşı desteği


Bakıma muhtaç kişilere sağlanan destek ödemeleri arasında evde bakım maaşı bulunuyor. Bakıma muhtaç engelli kişilere ek olarak yaşlı kişiler için de ödemeler yapılmaktadır. Aile Bakanlığı’nın 1500 TL olarak ödediği bu desteklerden yararlanabilmek için il ve ilçelerde bulunan müdürlüklere başvuru yapmanız gerekmektedir.

Yaşlılık maaşı

65 yaşını geçen ve kendisine ait SGK güvencesi olmayan kişiler için ödenen 65 yaş aylıklarında aranan şart hane halkında kişi başına düşen gelirin 710 TL’den daha az olmasıdır. Kendisinin veya eşinin SGK güvencesi olmayıp aylık geliri 710 TL’den daha az olan 65 yaş üstü ve kişiler için yaşlılık maaş destekleri ödenmektedir.

Devletten barınma yardımları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardıma muhtaç aileler için ev yapımı, betonarme ev yardımı ve eşya yardımları gibi pek çok yardımlar yapmaktadır.

Doğum yardımı

Devlet tarafından doğum yapan kadınlar için muhtaç durumda olmaları halinde çocuklara daha iyi bakabilmelerine destek için doğum yardımı ödemesi yapmaktadır. Doğum yardımları her iki ayda bir ödenmekle birlikte 24 ay boyunca yani çocuk 2 yaşına gelinceye kadar sürüyor. Tek çocuk için 150 TL, ikiz veya üçüz doğumlardaysa çocuk başına 150 TL ödenmektedir. Devlet, muhtaç asker ailesi yardımları, rapor parası, doğum parası ve muhtaç aylıkları gibi çeşitli ödemeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Pandemi yardımı

Aile Bakanlığı, COVID-19 nedeniyle olumsuz etkilenen vatandaşlar için pandemi destek ödemeleri yapmaktadır. 1. ve 2. fazda ödemeleri için süreç tamamlanırken, 3. faz ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Pandemi destek ödemelerinden yararlanmaya hak kazananlar, Aile Bakanlığı tarafından sağlanan bu haktan yararlanabilecek.



Son Güncelleme: 16.11.2020 16:39
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Anahtar Kelimeler:
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıSosyal Destek
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