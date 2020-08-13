Devletten geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara karşılıksız sosyal yardımlar

2020 Ağustos ayından itibaren devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için destek ödemeleri yapılacak. Temmuz ayının bitimine kısa süre kala vatandaşlar 277 TL ila 1460 TL arası devlet yardımlarına başvuruda bulunabilecek.

2020 Ağustos ayı destekleri vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başlandı. 2020 Ağustos ayından itibaren 8 kalem destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerine transfer edilecek. 2020 Ağustos ayı için 277 TL – 1460 TL destek ödemesi alınabilecek.

Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların eksikliklerinin giderilebilmesi için gıda, nakit ve kıyafet yardımları yapılmaktadır. 2020 Ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine de yardım ödemeleri sürdürülmektedir. Ay bitmeden gerekli şartları taşıyan vatandaşlar başvurularını yaparak devlet desteklerinden yararlanabilecek.

Temmuz ayı için vatandaşlara 8 kalem yardım veriliyor. Bunun dışında COVID-19 nedeniyle 2 milyon haneye Temmuz ayında 1000 TL destek ödemesi verilecek.

2020 Ağustos ayı çeyiz desteği

Engellilere devlet desteği

Yetim kız çocuklarının evlenmeleri halinde devlet tarafından çeyiz destekleri ödenecek. SSK veya Bağ-Kurlu anne veya babasını kaybetmiş olan kız çocukları bir defaya mahsus olmak suretiyle 24 maaş kadar çeyiz yardım desteğinden faydalanabilecek.

2020 yılının Temmuz ayından itibaren ihtiyaç sahibi engellilere devlet destekleri artırılarak ödenecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü engelli vatandaşlara aylık 818 TL ödeme yapacak. Engellilere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma olanağı da tanınmaktadır.

2020 Ağustos ayı cenaze yardımı

SGK İl Müdürlüklerine başvuruda bulunan vatandaşlar ölen yakınlarına 360 gün sigorta prim ödeme şartıyla 716 TL cenaze yardım ödemesi yapacak.

2020 Ağustos SGK’dan rapor parası

Çalışan vatandaşlar işgöremez oldukları günlerde rapor paralarını SGK’dan alabilecek. Raporlu günler için vatandaşlara yapılan rapor parası ödemeleri çalışanlar adına PTT hesaplarına yatırılmaktadır.