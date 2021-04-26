Devlet'ten, evlenecek çiftlere 12 bin TL'lik çeyiz desteği!

Devlet, evlenmek isteyen çiftlere 12.000 TL tutarında bir çeyiz desteği sağlıyor. Çiftlerin bankada açacakları çeyiz hesabına 3 veya 5 yıl kadar yapacakları birikim sonrası 27 yaşına girmeden ilk evliliklerini yapmaları halinde çeyiz katkısı veriyor.

24 yaşından önce bankalara açılacak çeyiz hesabında 3 veya 5 yıl kadar bir süre belirlenen miktar karşılığında birikim yapan çiftlere azami 12 bin 37 TL devlet katkısı sağlanıyor. Aylık ödemeleri alt sınırı 207,66 TL üst sınırı ise 2 bin 76 TL olan katılımcı hesabın açılış tarihinden itibaren 31 bin 149 TL'ye kadar bir bedel yatırabiliyor.

Evlenecek çiftler ayrıca ayrı ayrı hesap açıp ödeme yapmaları halinde tutar katlayabiliyorlar. Düzenli ödeme süreleri 36 ila 47 ay arasında olanların 8 bin 693 TL, 48 ila 59 ay arasında olanların ise 10 bin 31 TL alacakları devlet desteğinde 60 ay ve üzeri olanlar hesaplarda ödeme miktarı 12 bin 37 TL'ye kadar yükseliyor.

5 yıl gibi bir süre ödeme yapan çiftler ise 48 bin 148 TL gibi bir destekten faydalanabiliyor. Devlet katkısından faydalanabilmek için hesaplamalar evlilik tarihinde oluşan birikimler esas alınırken bu katkıdan faydalanabilmek için evlilik tarihinin belirlenmesi sonrası ilk 6 ay içinde bankaya başvuru yapmak gerekiyor.