Devletten esnafa 30-75 bin TL faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi destek paketi şartları nedir?

Covid-19 salgını nedeni ile gelir sağlayamayan işletmeler yardım desteği beklerken o açıklama Erdoğan tarafından geldi. Yapılan açıklama da ‘’İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran’a kadar vakit tanındı. Geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödeneğinin Haziran ayının sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı. KOSGEB aracılığı ile mağdur olan işletmeler içinamaçlı yeni projeler geliştiriyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle gelir sağlamadan tam tersine giderleri çoğalan mikro ve küçük ölçekli işletmeler için çalışmalar başlatıldı. Mikro işletmeler için 30 bin TL’ye kadar, küçük işletmeler 75 bin TL miktarında 3 yıl geri ödemesiz ve alınan fiyatın üzerine faiz konulmadan destek verilecek’’ diyerek işletme sahiplerine yardımlarını iletti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ekonomik çöküşlere neden olmaması adına devletten gerekli yardım destekleri yapılıyor. Erdoğan, ‘’İhtiyaç sahiplerine kişi başı olmamakla beraber hane başına 1000 TL’lik nakit yardım desteğini tam kapanma sürecinde 1100 TL olarak değiştirerek desteklere devam ediliyor. İhtiyaç sahiplerine yardım için Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183 milyon TL tutarında para kaynağı gönderildi. İşletme sahipler ve esnafların dışında emeklilere ve memurlarımıza da sevindiren haberimiz var. Emekli oldukları grup göz etmeksizin 2018 yılında bayram ikramiyesi olarak 1000 TL civarında yapılan ödeme bu yıl itibarıyla 1100 TL olmuştur. Memurların ise maaşlarını 10 Mayısıs tarihiyle birlikte yatırılma işlemi geçekleşecektir. Virüs nedeni ile zarar eden esnaflara yardım desteği aylık 1000 TL 750 TL ve kira ödeneği olarak 500 TL yardım desteklerinin zamanını uzatıyoruz’’diyerek sevindirici haberleri verdi.

Salgın nedeniyle TEZ KOOP tarafından çekilen kredilerde taksit ödemeleri yapılmayan 240 bin kişi 1 milyar TL miktarındaki borcu ödemek için zaman ayarlaması için Erdoğan, TEZ KOOP ile görüşerek borcun tahsilini yapması için TEZ KOOP bankaya ödemesini yapmıştır. işletmelere ve esnaflara yapılan destek yardımları tam kapanma sürecinde de devam edeceği bildirildi.