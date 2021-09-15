Devlet'ten 1700 TL destek! Ödemeler PTT'den nakit olarak yapılacak

Devlet vatandaşlara cenaze yardımı, yoksul ailelere yardım, çeyiz desteği ve eğitim masrafı gibi birçok destek sağlanmaktadır. Devlet tarafından sağlanan bu destekler ise e-devlet üzerinden sorgulanmaktadır. Devlet bu kez ise vatandaşlara 1700 TL destek verecektir. Devlet tarafından verilen bu destekler PTT aracığlıyla nakit olarak vatandaşlara ulaştırılmaktadır.

E-devlet ile yardım sorgulaması nasıl yapılır?

devlet tarafından verilen yardımları alıp alamadığımızı öğrenmek için e-devlet üzerinden sorgulama yapmak gerekmektedir. E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için öncelikle giriş yapın ve arama kısmına SGK şahıs ödemesi yazıp arama yapın. Çıkan sayfada eğer isminiz yazıyor ise destek almaya hak kazanırsınız. eğer isminiz yazmıyosa yardım alamıyosunuz. devlet tarafından verilen yardımları alıp alamadığımızı öğrenmek için e-devlet üzerinden sorgulama yapmak gerekmektedir. E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için öncelikle giriş yapın ve arama kısmına SGK şahıs ödemesi yazıp arama yapın. Çıkan sayfada eğer isminiz yazıyor ise destek almaya hak kazanırsınız. eğer isminiz yazmıyosa yardım alamıyosunuz.

1700 TL destek nasıl alınır?

Devlet tarafından evde bakım ücreti 1798 TL olarak verilmektedir. Bu destek çeşitli kontrolleri yapılan ve kendisine bakamayacak düzeyde olan kişilere bakım karşılığında verilmektedir. Verilen bu 1798 TL destek 2022 yılında zam yapılabilir.