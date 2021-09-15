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Devlet'ten 1700 TL destek! Ödemeler PTT'den nakit olarak yapılacak

Devlet tarafından vatandaşları 1700 TL destek verilecektir. Devlet tarafından verilen bu yardımlar e-devlet üzerinden sorgulanmaktadır. Birçok vatandaşın yararlanabildiği bu 1700 TL olarak verilecek desteğin nasıl alınacağı merak konusu oldu. Peki 1700 TL yardım nasıl alınacak? detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Eylül 2021 Çarşamba 19:26
Devlet'ten 1700 TL destek! Ödemeler PTT'den nakit olarak yapılacak
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Devlet vatandaşlara cenaze yardımı, yoksul ailelere yardım, çeyiz desteği ve eğitim masrafı gibi birçok destek sağlanmaktadır. Devlet tarafından sağlanan bu destekler ise e-devlet üzerinden sorgulanmaktadır. Devlet bu kez ise vatandaşlara 1700 TL destek verecektir. Devlet tarafından verilen bu destekler PTT aracığlıyla nakit olarak vatandaşlara ulaştırılmaktadır. 

E-devlet ile yardım sorgulaması nasıl yapılır?

devlet tarafından verilen yardımları alıp alamadığımızı öğrenmek için e-devlet üzerinden sorgulama yapmak gerekmektedir. E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için öncelikle giriş yapın ve arama kısmına SGK şahıs ödemesi yazıp arama yapın. Çıkan sayfada eğer isminiz yazıyor ise destek almaya hak kazanırsınız. eğer isminiz yazmıyosa yardım alamıyosunuz. 

1700 TL destek nasıl alınır?

Devlet tarafından evde bakım ücreti 1798 TL olarak verilmektedir. Bu destek çeşitli kontrolleri yapılan ve kendisine bakamayacak düzeyde olan kişilere bakım karşılığında verilmektedir. Verilen bu 1798 TL destek 2022 yılında zam yapılabilir.  

Son Güncelleme: 15.09.2021 19:26
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Devletten 1700 TL DestekDevletten Vatandaşa Destek
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