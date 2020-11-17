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Devlet tarafından sağlanan sosyal destekler nelerdir? Kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntı, covid-19 salgını ile birlikte ülkemizde vatandaşlarımızın yaşamış olduğu geçim sıkıntısını devlet yardımlar ile desteklemektedir. Peki devlet tarafından verilen destekler nelerdir? Kimler bu desteklerden yararlanabilir?

17 Kasım 2020 Salı 17:27
Devlet tarafından sağlanan sosyal destekler nelerdir? Kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
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Koronavirüs dünyayı etkilediğinden, ülkemizde ve tüm dünyada ciddi bir ölçeğe ulaştığı için pek çok vatandaş ekonomik zorluklar, işsizlik ve geçimini sağlayamaz oldu. Mali desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım ödeyen ülkeler, 2020 yılından itibaren bu desteği artırmıştır. Bu destekler insanların mali durumunu biraz da olsa rahatlatmıştır.

Çeyiz Yardımı 2020 Yılında SGK Tarafından Ödeniyor

Devlet, yetim kızlara destek kapsamında evlenmek isterlerse çeyiz konusunda yardım sağlıyor. Sosyal Sigorta Kurumu, SGK'ya bağlı bir kurumda çalışırken babasını veya annesini kaybeden kızlara yardım sağlar. Bu destek, gerekli başvuruyu gönderdikten sonra koşulları sağlayan kişiye sağlanır. Çeyiz ödeneği alma koşulları;

  • Ebeveyninin ölümü için yetim aylığı almak,
  • 1 Ekim 2008 tarihinden sonra yetim sigortası alma hakkı kazanmak,
  • Yetim aylığı alan bir kız olarak, Başvuru dilekçesi SGK'ya teslim edilmiş olması,
  • Başvurmadan önce resmi olarak evli olması gerekir.
  • İlk evliliği olmalı.
  • Diğer kardeşin başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde çeyiz ödeneği almamış olması,
  • SSK'nın yanı sıra 4A ve 4B sigorta kolları üzerinden yetim aylığı alanlar da çeyiz ödeneği alabilir.

Evde Bakım Parası 1.500 TL olarak Ödeniyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım emekliliği, evde yaşlılara ve engellilere ödenen bir maaştır. Yeni artırılan maaş 1.500 TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe müdürlüğüne başvurarak ödenek alınabilir. Para her ayın 14'ünde yatırılır. Ayrıca evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar bu ödenekten yararlanabilir.

Muhtaç Engelliye 2020′ de 818 TL Yardım Yapılıyor

Vakıf Genel Müdürlüğü, engelliler için 818 TL yardım sağlıyor. Bu destek %40 engelli vatandaşlarımıza sağlanacaktır. SSK sigortası olmayan engellilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. SGK'sı olmayan Engelli vatandaşlar, yaşlılar, yetimler ve çocuklar bu destekten yararlanma hakkına sahiptir. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlananlar için herhangi bir gelir zorunluluğu yoktur. Bu destek sayesinde muhtaç ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Yaşlılık Maaşı 2020 Yılında 700 TL Ödenecek!

SGK olmayan, emeklilik haklarından yararlanamayan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, sosyal devlet kavramına göre emekli aylığı alacak. 2020 yılına kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aylık 700 TL emekli maaşı için başvurabilirsiniz.

Emekli Olmayan Sigortalılara Ödenek


Sigortalı emeklilik döneminde işyerinden çıkarılırsa veya SGK'da 4-5 yıl çalışmışsa hak ediş parasını SGK ödeyecektir. Bu ücret SGK tarafından hesaplanarak kişiye ödenir. Dilekçenizi kuruma göndererek uygun koşullarda ödeme alabilirsiniz.

Doğum İznine Çıkan Anneye En Az 6.000 TL Verilecek!

Hamile olan kadın çalışanlar doğumdan iki ay önce ve doğumdan dört ay sonra ayrılma hakkına sahiptir. Ücretleri SGK tarafından 4 ay süreyle ödenir. Bu şekilde doğum yapan kadın çalışanlara 6.000 TL maaş ödenecektir. Hamile kadınların doğumdan önce ve sonra 4 aylık izin hakkı vardır. Çocuklu annelere doğum izni ücreti Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmektedir.

277 TL – 1.460 TL Arası Maddi Zorluk Çeken Kişilere Ödeme Yapılıyor

Yeni yılın neden olduğu işsizlik, ücretsiz tatiller ve salgın gibi ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için devlet vatandaşlara yardım eli uzattı, ülkenin geliri 277 TL'den başlayarak 1.460 TL oldu. Bu yardımlar muhtaç vatandaşlara sağlanmaktadır. Kimin alabileceğini inceleyelim.

  • Düşük geliri olan kişiler,
  • Gelir asgari ücretin 1 / 3'ünü kapsamayanlar,
  • Maaş veya başka bir gelirin olmaması,
  • Desteğe ihtiyacı olanlara sağlanır.

2020 Yılı Rapor Parası Ödeneği

Rapor için işveren ödeme yapmaz. Para, sigorta güvenlik kurumu tarafından ödenir. Hastalık nedeniyle izinli kişiler, son 3 aylık gelir ve iş göremezlik raporlarına göre günde 50-100 lira alabiliyor. Parayı almak isteyen vatandaşlar, SGK'ya başvurarak para kazanabilirler.

Barınma Desteği (10 Bin TL. ve 25 Bin TL.)

2020 yılında açıklanan bir diğer yardım ise konut desteği. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık ihtiyaç sahiplerine 10.000,00 TL ile 25.000,00 TL arasında destek sağlıyor. Başvurmak için bakanlık sayfasını görüntüleyerek anında destek alabilirsiniz. Kimler alabilir?

  • Her ailenin geliri asgari ücretin 1 / 3'ünden az olanlar,
  • Yaşlılık, engellilik, tek ebeveyn, dul gibi özel durumlara sahip olmak,
  • Geçimini sağlayamayanlar içindir.

Ayrıca tapu veya arsa gibi mal sahibi olmamalıdır. Geliri yetersiz olan vatandaşlara da ev onarım ve inşaatı için destek sağlıyor. Bu destekler için SYDV veya Çalışma İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

716 TL. Cenaze Yardımı SGK’ dan!

360 gün sigorta primi ödeyenlere verilen cenaze ödeneği 716 TL olarak belirlendi. Ölen kişinin yakınları, eşleri ve çocukları da anne, baba ve kardeşlerinden birinci dereceyi almak için yardım alacak. SGK merkezi, e-devlet sistemi aracılığıyla başvurabilir ve bu fonları alabilirsiniz. Bu ödenek yalnızca bir kez verilir.



Son Güncelleme: 17.11.2020 17:27
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal DestekDevletParaMaaş
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