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Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 TL pandemi yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizde 29 Nisan ile 17 Mayısıs tarihleri arasında koronavirüs tedbirlerinden dolayı tam kapanma uygulanacak. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1100 TL tam kapanma yardımı yapılacak. Vatandaşlarımız 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır, şartları nelerdir, ödemeler nereye yapılıyor sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:19
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 TL pandemi yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz ihtiyaç sahibi ailelere 1100 Türk Lirası koronavirüs yardımı yapıyor. Daha önce 1000 Türk Lirası olarak verilen sosyal yardım desteği, tam kapanma sürecinden dolayı 1100 TL’ye yükseltildi. Gerekli şartları taşıyan tüm vatandaşlarımıza 1100 TL para desteğinde bulun olacak. Vatandaşlarımız tam kapanma yardım başvurusu nereden yapılır, tam kapanma desteği başvurusu nasıl yapılır, e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, sosyal yardım başvurusu nasıl sorgulanır sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı ülkemizde ekonomik önlemler alınmaya devam ediyor. 29 Nisan 2021 ile 17 Mayısıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma kararının alınmasının ardından vatandaşlarımıza destek paketi verilecek. Daha önce 1000 Türk Lirası olarak verilen destekler tam kapanma kararından dolayı 1100 TL’ye çıkarıldı. İhtiyaç sahibi aileler tam kapanma desteği başvurusu yaparak 1100 Türk Lirası alabilir.

1100 TL Tam Kapanma Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tam kapanma 1100 Türk Lirası yardım başvurusu için e-Devlet sistemine girmeniz gerekiyor. İhtiyaç sahibi aileler TC kimlik numaralarının son rakamına göre e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilir. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, online başvuru esnasında herhangi bir yoğunluğun yaşanmaması için TC kimlik numarasının son rakamı sıfır olan vatandaşlarımızın pazartesi günü başvuru yapmalarını, iki olan vatandaşlarımızın Salı günü başvuru yapmalarını, dört olan vatandaşlarımızın çarşamba günü başvuru yapmalarını, altı olan vatandaşlarımızın perşembe günü başvuru yapmalarını, sekiz olan vatandaşlarımızın cuma günü başvuru yapmalarını tavsiye etti. Hafta sonlarını kapsayan cumartesi ve pazar günleri başvuru ekranı herkese açılacak.

E-Devlet Başvuru Sorgulama

Tam kapanma yardım başvurusu yapan vatandaşlarımız, başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Başvurunuzu tamamladıktan sonra yetkililer başvuru yapan kişi hakkında değerlendirmede bulunacak. Başvuru yapan kişinin gerekli şartları taşıması halinde kendi ilçesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirim yapılacak. Bildirim olumlu sonuçlanırsa 1100 TL tam kapanma desteğinden yararlanabilirsiniz.

Ödemeler Nereden Yapılıyor?

Başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşlarımıza otomatik olarak 1100 Türk Lirası hesaplarına yatacak. Başvuru sırasında IBAN bildirimi yapmayan vatandaşlarımızın paraları PTT şubeleri üzerinden verilecek.

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru sırasında sizlere çalışıp çalışmadığınızı soracaklar. Çalışıyorsanız iş yerinde yevmiyeli mi, ücretli mi yoksa aile şirketinde mi çalışıyorsunuz gibi sorular sorulacak. Ayrıca aylık toplam gelirinizi ne kadar olduğu sorulacak. Kiracı olup olmadığını sorulacak. Evinize gelen doğal gaz, elektrik ve su faturalarının ne kadar olduğu sorulacak. Bu sorular sonucunda değerlendirme yapılacak.

Başvuruda Gelir Kıstası Var mı?

Başvuru sırasında herhangi bir gelir kıstası şartı yoktur. Karşınıza çıkan sorular arasında aylık geliriniz, çocuk sayınız, kirada oturup oturmadığınız, hanenize gelen son elektrik, gaz ve su faturaları, iş ve sosyal durumunuz gibi kapsamlı sorular sorulacaktır. Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar çerçevesinde hakkınızda değerlendirmeler yapılacaktır. Değerlendirmeler olumlu sonuçlanırsa 1100 Türk Lirası tam kapanma desteği alabilirsiniz.




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:19
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Anahtar Kelimeler:
1100 TL YardımPandemi Yardımı
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