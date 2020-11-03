Devlet tarafından çiftçilere uygun fiyata tohum müjdesi!

Uygun Tohum Fiyatları

Tarım Kredi Kooperatifleri, yerel yüksek kaliteli tohum elde etmeyi kolaylaştırmak için tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere tohum satışı sağlamaktadır. Tohum fiyatı her yıl değişiyor. Ancak ekim döneminin gelmesiyle birlikte ekim yapmak isteyen çiftçiler 2020 yılında tohum fiyatından ve miktarından şüphe etmeye başladı. Tarımsal kredi kooperatifleri tarafından sağlanan tohumlar tamamen kendi kendine üretilir ve hepsi son derece üretkendir. Kooperatif, ortaklardan ürün satın alır ve tohum üretmek için en gelişmiş makineleri kullanır. Tohumun da gerekli kanıtı var. Kooperatif aynı zamanda yurtdışına fidan, fidan, süs bitkileri ve tohum ihraç etmektedir.

Yerel çiftçileri yetiştirmek için tohum kullanmak, yüksek verim elde etmelerini sağlayabilir. Aşılanan tohumlar, ekim gününden itibaren ürün kalitesinin yüksek olmasını sağlayabilir. Bu bağlamda çiftçilerin tercih ettiği tohumlar, tarımsal kredi kooperatiflerinin tohumlarıdır.

Buna göre kurumun sattığı tohum markaları ve 50 kg fiyatı şu şekilde:

Aydan Hanım, Arpa, 50 kilogram, 55 Türk Lirası

Müfit Bey, Buğday, 50 kilogram, 105 Türk Lirası

Arcanda, Arpa, 50 kilogram, 100 Türk Lirası

Necibe, Buğday, 50 kilogram, 95 Türk Lirası

Ekiz, Buğday, 50 kilogram, 110 Türk Lirası

Dağdaş, Buğday, 50 kilogram, 110 Türk Lirası

Aynı zamanda kooperatiflerde hububat tohumları da bulunabilir. Bunun için özel fiyatlar alınması gerekmektedir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tohum Fiyatları

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, sertifikalı yüksek verimli tohum üretimi de yapmaktadır. Kurum, özel sektör ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına göre tohum fiyatlarını belirler. Tohum dağıtımı TKK, İl ve İlçe Tarım müdürlükleri ve TİGEM bayilerince yapılmaktadır.

TİGEM 2020 tohum fiyatlarıysa şu şekilde belirlenmiştir;

Tüylü fiğ, standart, kilogram, 3 Türk Lirası

Seğmen tüylü fiğ, sertifikalı, kilogram, 4 Türk Lirası

Adi fiğ, sertifikalı, kilogram, 3 Türk Lirası

Macar fiğ, standart, kilogram, 3,20 Türk Lirası

Altınova Macar miğ, sertifikalı, kilogram, 4 Türk Lirası

Adi otlak ayrığı, standart, kilogram, 4 Türk Lirası

Çayır düğmesi, standart, kilogram, 15 Türk Lirası

Kılçıksız brom, standart, kilogram, 15 Türk Lirası

Azkan nohut, sertifikalı, kilogram, 10,15 Türk Lirası

Yonca, sertifikalı, kilogram, 20 Türk Lirası

Soya, sertifikalı, kilogram, 4 Türk Lirası

Kırmızı mercimek, sertifikalı, kilogram, 4,5 Türk Lirası

Hibrit mısır, sertifikalı, kilogram, 15 Türk Lirası

Tarım ve Orman Bakanlığı Tohum Destek Fiyatları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı tohum destekleme fiyatı şu şekilde belirlendi:

Patates, kilogram, 80 Türk Lirası

Çavdar, yulaf, kilogram, 6 Türk Lirası

Çeltik, kilogram, 8 Türk Lirası

Nohut, kuru fasulye, mercimek, soya, kilogram, 20 Türk Lirası

Susam, aspir, kanola, kilogram, 5 Türk Lirası

Buğday, arpa, kilogram 8 Türk Lirası

Yonca, yer fıstığı, kilogram, 15 Türk Lirası

Korun​ga, yem bezelyesi, fiğ, kilogram, 10 Türk Lirası

Bu nedenle Tarım Bakanlığı tarafından verilen tohum satın alma desteğinden yararlanmak için tohum analiz raporları, sertifika raporları, satış miktarını gösteren faturalar, başvuru formları ve başvuru formları için il ve ilçe tarım bürolarına başvurulması gerekmektedir. Bakım masraflarını karşılayabilmek için çiftçilerin de ÇKS kayıtları olması gerekir. Öneğin destek sonrası kilogram başına 20 TL'lik bir ürünün fiyatı daha düşük olabilir ve mutlaka destek altında kullanılması gerekir. Destek alabilmek için tohumların önceden ekilmesi gerekir.