Devlet tarafından çiftçilere uygun fiyata tohum müjdesi!

Uygun Tohum Fiyatları
Tarım Kredi Kooperatifleri, yerel yüksek kaliteli tohum elde etmeyi kolaylaştırmak için tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere tohum satışı sağlamaktadır. Tohum fiyatı her yıl değişiyor. Ancak ekim döneminin gelmesiyle birlikte ekim yapmak isteyen çiftçiler 2020 yılında tohum fiyatından ve miktarından şüphe etmeye başladı. Tarımsal kredi kooperatifleri tarafından sağlanan tohumlar tamamen kendi kendine üretilir ve hepsi son derece üretkendir. Kooperatif, ortaklardan ürün satın alır ve tohum üretmek için en gelişmiş makineleri kullanır. Tohumun da gerekli kanıtı var. Kooperatif aynı zamanda yurtdışına fidan, fidan, süs bitkileri ve tohum ihraç etmektedir.
Yerel çiftçileri yetiştirmek için tohum kullanmak, yüksek verim elde etmelerini sağlayabilir. Aşılanan tohumlar, ekim gününden itibaren ürün kalitesinin yüksek olmasını sağlayabilir. Bu bağlamda çiftçilerin tercih ettiği tohumlar, tarımsal kredi kooperatiflerinin tohumlarıdır.
Buna göre kurumun sattığı tohum markaları ve 50 kg fiyatı şu şekilde:
- Aydan Hanım, Arpa, 50 kilogram, 55 Türk Lirası
- Müfit Bey, Buğday, 50 kilogram, 105 Türk Lirası
- Arcanda, Arpa, 50 kilogram, 100 Türk Lirası
- Necibe, Buğday, 50 kilogram, 95 Türk Lirası
- Ekiz, Buğday, 50 kilogram, 110 Türk Lirası
- Dağdaş, Buğday, 50 kilogram, 110 Türk Lirası
Aynı zamanda kooperatiflerde hububat tohumları da bulunabilir. Bunun için özel fiyatlar alınması gerekmektedir.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tohum Fiyatları
TİGEM 2020 tohum fiyatlarıysa şu şekilde belirlenmiştir;
- Tüylü fiğ, standart, kilogram, 3 Türk Lirası
- Seğmen tüylü fiğ, sertifikalı, kilogram, 4 Türk Lirası
- Adi fiğ, sertifikalı, kilogram, 3 Türk Lirası
- Macar fiğ, standart, kilogram, 3,20 Türk Lirası
- Altınova Macar miğ, sertifikalı, kilogram, 4 Türk Lirası
- Adi otlak ayrığı, standart, kilogram, 4 Türk Lirası
- Çayır düğmesi, standart, kilogram, 15 Türk Lirası
- Kılçıksız brom, standart, kilogram, 15 Türk Lirası
- Azkan nohut, sertifikalı, kilogram, 10,15 Türk Lirası
- Yonca, sertifikalı, kilogram, 20 Türk Lirası
- Soya, sertifikalı, kilogram, 4 Türk Lirası
- Kırmızı mercimek, sertifikalı, kilogram, 4,5 Türk Lirası
- Hibrit mısır, sertifikalı, kilogram, 15 Türk Lirası
Tarım ve Orman Bakanlığı Tohum Destek Fiyatları
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı tohum destekleme fiyatı şu şekilde belirlendi:
- Patates, kilogram, 80 Türk Lirası
- Çavdar, yulaf, kilogram, 6 Türk Lirası
- Çeltik, kilogram, 8 Türk Lirası
- Nohut, kuru fasulye, mercimek, soya, kilogram, 20 Türk Lirası
- Susam, aspir, kanola, kilogram, 5 Türk Lirası
- Buğday, arpa, kilogram 8 Türk Lirası
- Yonca, yer fıstığı, kilogram, 15 Türk Lirası
- Korunga, yem bezelyesi, fiğ, kilogram, 10 Türk Lirası
Bu nedenle Tarım Bakanlığı tarafından verilen tohum satın alma desteğinden yararlanmak için tohum analiz raporları, sertifika raporları, satış miktarını gösteren faturalar, başvuru formları ve başvuru formları için il ve ilçe tarım bürolarına başvurulması gerekmektedir. Bakım masraflarını karşılayabilmek için çiftçilerin de ÇKS kayıtları olması gerekir. Öneğin destek sonrası kilogram başına 20 TL'lik bir ürünün fiyatı daha düşük olabilir ve mutlaka destek altında kullanılması gerekir. Destek alabilmek için tohumların önceden ekilmesi gerekir.