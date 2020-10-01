Devlet SGK'lı çalışanlara gözlük için destek ödemesi veriyor

Devlet sigortalı çalışanlara sağlık alanında birçok avantaj sağlıyor. Bu avantajların başında ise ilaç ve malzeme alımlarında sağlanmaktadır. SGK’nın sağladığı avantajlardan biri de gözlük alımlarındadır. SKG 2020 yılında anlaşmalı gözlüklerde vatandaşlara uygun fiyatlar sağlıyor.

Devlet desteği ile gözlük nasıl alınır?

Devlet gözlük ve çerçeve alacak olan kişilere destek vermektedir. Göz rahatsızlığı olup gözlük takması gereken kişiler doktordan rapor aldıktan sonra anlaşmalı kuruluşlardan gözlük ve çerçeve alabilir. SGK bu kişilere 3 yılda bir olmak üzere çerçeve desteği vermektedir.

SGK anlaşmalı gözlük modelleri

SGK’nın gözlük yardım bedellerinin fiyatları şu şekildedir;

Uzak Çerçeve Bedeli: 37,80 TL.

Yakın Çerçeve Bedeli: 37,80 TL.

Bunların yanı sıra gözlük çerçevesi alan kişi yerli üretim bir çerçeve seçer ise SGK’ nın ödediği tutar: 43.20,00 TL.

Camların değeri ise diyopri değerlerine göre verilir. Buna göre cam ücretleri şu şekildedir;

10.97,00 TL.

12.07,00 TL.

15.37,00 TL.

16,47,00 TL

Numaralı gözlük nasıl alınır?

Numaralı gözlük almak için ilk olarak doktora giderek rapor alınmalıdır. Doktor size reçete verdikten sonra gözlükçü veya optikçilere giderek numaralı gözlük alabilirsiniz. Reçetede verilen cam veya çerçevenin alım ve kullanım süreleri vardır. Bu süreler bitmeden alınmalı ve kullanım süresi dolmadan değiştiremezsiniz.

Numaralı gözlük camı fiyatları ne kadar?

Muayene yapıldıktan sonra yazılan reçete ile gözlük alınır. Reçete ile alınan gözlüklerde devlet katkı payı vermektedir. Ancak gözlük alımında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalar;

Sert kaplama,

Toz itici filtre (antistatik kaplama),

Güneş koyulaşan filtreler (kolormatik camlar),

Antirefle kaplama

Su itici filtre (hidrofobik kaplama)

Camlar içinde kırılma gücüne göre fiyat farkı bulunmaktadır. Bu durumda da ortaya diyopri değeri çıkar. Diyopri değerine göre cam ücretleri ise şu şekildedir;

10.97,00 TL.

12.07,00 TL.

15.37,00 TL.

16.47,00 TL.

Numaralı gözlük fiyatları

Gözlük camı fiyatları

Genel olarak gözlük fiyatları her mağazada aynıdır. Ancak gözlük alımı online olarak yapılabilir. İntenetten alınan gözlüklerde fiyatlar daha uygundur.

Gözlüklerde çerçeve ve camların fiyatları ayrı ayrı olarak hesaplanır. Gözlük camı fiyatlarındaki fiyat değerlendirmesi gözlük numarasına göre değişmektedir. Bu fiyatlar 6 ile 20 TL arasında değişmektedir.

SGK gözlük modelleri

Red Room RR254 c11 Bayan Gözlüğü: 0,00 TL.

Re Room RR20 Bayan Gözlüğü: 0,00 TL.

Red Room RR2016 c11 Bayan Gözlük: 0,00 TL.

Red Room RR0070 c11 Bayan Gölük: ücretsiz.

Point Plus 335 c64 Kırılmaz Bayan Gözlük: 0,00 TL.

Eyes Option AB820 R2 Erkek Gözlüğü: 0,00 TL.

Eyes Option CD546 R10 Erkek Gözlük: 0,00 TL.

Point Plus 121 c03 Kırılmaz Erkek Gözlüğü.: ücretsiz

SGK gözlük çerçeve model ve hesaplamaları

SGK’lı olarak çalışan ve 2 derece miyop olan kişi çift cam için 10.97 TL öder. Uzak çerçeve ve cam için ise toplam 48.77 TL ödenir. Buna %20 katılım payını da düşürdükten sonra ödenecek toplam tutar 39.02 TL our.

Emekliler için ise bu hesaplamadaki tek fark katılım payındadır. Emekliler %20 yerine %10 katılım payını toplam fiyattan düşer.

Gözlük reçetesi kaç gün geçerlidir?

Gözlük reçetesi 10 iş günü içerisinde kullanılmalıdır. Bu gün sayısı SGK’lı olan kişiler için geçerlidir. SGK dışında çalışanlar için bu süre 4 iş günüdür.

Devlet desteği ile güneş gözlüğü alınır mı?

Devlet desteği ile güneş gözlüğü alınmamaktadır.

3 yıldan önce gözlük camı değiştirilir mi?

Bir gözlük camını 3 yılda 1 kez değiştirebilirsiniz. Ancak 3 yıl geçmeden camı değiştirmek için ek ücret ödersiniz.

E-Devlet üzerinden gözlük hakkı sorgulama

E-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak gözlük alma hakkına sahip olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca 5502 sayılı numaraya kısa mesaj atarak da bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca e-Devlet sisteminde gözlük almak için sıra da alabilirsiniz.

Elektronik reçete nedir?

Elektronik reçete 4 iş günü için geçerlidir. MUDELA sistemine reçete numarası girerek elektronik reçete alabilirsiniz.