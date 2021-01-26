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Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2021 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 26-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 20:21
Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2021 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek
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Devlet geri ödemesiz hibe yardımları ile ilk kez ev alacak vatandaşlar ve evlenecek olanlar için 82 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destekler veriyor. Devlet destekli geri ödemesiz hibe kampanyaları ile vatandaşların tasarruf ve ev sahibi olabilmesi için yardım tutarları artırıldı. Devlet geri ödemesiz hibe yardım programları çerçevesinde 2020 yılında ilk kez konut alacak vatandaşlar 82 bin TL’ye kadar geri ödemesiz yardımlardan yararlanabilecek.

Devlet garantili ev hesabı nasıl açılır?

Devletin açıklamış olduğu bankalardan ev hesabı açan bireyler, birikim yaparak hibe olanaklarından faydalanabilecek. Ev hesabı olanlara hibe yüzdeleri hesap zamanlarına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre;

36 – 47 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 15 katkı ile 24 bin 741 TL,

48 – 59 ay devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 18 katkı ile 26 bin 645 TL,

60 ay ve üzeri devlet garantili ev hesabı açanlara yüzde 25 katkı ile 28 bin 548 TL destek verilmektedir.

Evlenecek kişiler ortak hesap açarsa bu tutar 57 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

Devlet garantili hibeyle konut almak için hangi bankalara başvuru yapılmalıdır?

Belirli bir zaman içerisinde para biriktirip hibe ev parası kampanyasından yararlanabilmek için ilk şart kimliğinizle banka şubelerine başvuruda bulunmanızdır. Ev hesabı açabilmek için bankaya başvuruda bulunabilirsiniz.

Devlet garantili hibe sağlayan ev hesabı nasıl işler?

Devlet garantileriyle hibe alabilmek için ev hesabı açan bireyler birikim yapmış oldukları bankalarda nakitlerini faize yatırabilecekler. Ev hesabı açan vatandaşlarda aranan bir diğer şart ise düzenli ödeme yapılmasıdır. Tek seferde yüksek tutar yerine aylık para biriktirilmesini teşvik eden düzenli ödemeler yapmanız gerekir.

Devlet destekli geri ödemesiz parayla ev hesabı açan bireyler içerisinde en az 36 aylık hesabı bulunanlara hibe olanağı tanınacak. Paranın yatırıldığı aya bağlı olarak yüzde artış gösterecek ve böylelikle gençlerin para biriktirmesi mümkün hale gelecek.

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:21
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