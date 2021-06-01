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Devlet esnafa geçici ‘sicil affı’ hakkı veriyor!

Son dakika haberine göre koronavirüs salgını ile birçok sektör maddi sıkıntıya girerken özellikle esnaflar kısıtlamaların ardından zor günler geçirdi. Devlet ise bu sürede sıkıntı çeken esnafa yardım eli uzattı. Zamanında ödenmeyen borçlar için bir kereliğine mahsus ‘sicil affı’ verilecek.

01 Haziran 2021 Salı 00:50
Devlet esnafa geçici ‘sicil affı’ hakkı veriyor!
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AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi paketini Meclis Başkanlığı’na sunması ardından dikkat çeken maddeler arasında koronavirüs salgını sürecinde ülke ekonomisi etkisini azaltmak için istihdam ve üretim koruma hedefleniyor. Vergi borçları yer alıyor.

Karşılıksız çek, protesto edilen senet, kredi kartı veya diğer borçlar esnaflar tarafından zamanında ödeyemeyen kişiler için yükümlülüklerine uyması halinde geçmiş ödemeler kayıt altına alınmayacak. Böylece esnaflar geçici sicil affına girmektedir.

Milyonlarca esnafı ilgilendiren yeni borçlar yapılandırılırken AK Parti milletvekilleri borç yapılanmasını Meclise sundu.  Bu anlamda karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri geçmiş ödemeler kayıt altına alınmayacak.

Teklifteki maddeler 30 Nisan öncesi, vergi, vergi cezaları, idari para cezaları gibi kovid-19 kapsamında idari para cezaları hatta SGK borçları gibi ödemeler yapılanacak.

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:50
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Anahtar Kelimeler:
EsnafGeçiciSicil AffıYapılandırmaVergi Borcu
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