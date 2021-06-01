Devlet esnafa geçici ‘sicil affı’ hakkı veriyor!

AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi paketini Meclis Başkanlığı’na sunması ardından dikkat çeken maddeler arasında koronavirüs salgını sürecinde ülke ekonomisi etkisini azaltmak için istihdam ve üretim koruma hedefleniyor. Vergi borçları yer alıyor.
Karşılıksız çek, protesto edilen senet, kredi kartı veya diğer borçlar esnaflar tarafından zamanında ödeyemeyen kişiler için yükümlülüklerine uyması halinde geçmiş ödemeler kayıt altına alınmayacak. Böylece esnaflar geçici sicil affına girmektedir.
Teklifteki maddeler 30 Nisan öncesi, vergi, vergi cezaları, idari para cezaları gibi kovid-19 kapsamında idari para cezaları hatta SGK borçları gibi ödemeler yapılanacak.
Son Güncelleme: 01.06.2021 00:50