Devlet elektrik faturası yardımı nasıl alınır, şartları neler? 40-80 TL PTT devlet elektrik fatura yardımı

Yardıma ihtiyacı olan ailelere elektrik faturası yardımı yapılması 28 Şubat 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti. Bu yardımdan yararlanabilmek için şartlar mevcuttur. Bu şartlar;

Elektrik faturası yardımı alacak ailenin yardıma ihtiyacı olması gerekmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapan kişiler değerlendirmeye alınacaktır.

Fatura yardımı aileye sosyal yardımlardan faydalandığı süre boyunca yapılmaktadır. Ayrıca yardımdan yararlanacak kişiler şu kriterleri taşımalıdır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Sosyal yardımlaşma vakıflarından destek almak

İhtiyaç sahibi olmak

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde ikamet eden ve kriterleri taşıyan aileler yardımdan faydalanabilecek.

İlk olarak SYDV yardımı almıyorsanız, başvuru sürecinin iki aşamaya ayrıldığından bahsedebiliriz. Öncelikle, sosyal dayanışma yardımı almayan vatandaşların öncelikle buradan kayıt olmaları ve yardım için başvurmaları gerekir. Başvuru sürecinde gerekli evrak ve formlar doldurulacak, vakıf talebinizi değerlendirecek, olumlu karar verilirse size uygun miktarda destek sağlayacaktır. Sonrasında üç aşamalı olarak PTT'ye fatura ödeme başvurusu yapacaksınız. Daha önce bu yardımdan yararlandıysanız, doğrudan en yakın PTT şubesine başvurmalısınız.

Elektrik faturası yardımında üst limit 150 kv olarak belirlendi. Hanedeki kişi sayısına göre yardım yapılmaktadır.

Aile 1 ya da 2 kişiden oluşuyorsa her ay 75kilowattsaat 40 TL

Ailede 3 kişi varsa 100 kilowattsaat 53 TL

Ailede 4 kişi varsa 125kilowaatsaat 67 TL

Ailede 5 ve daha fazla kişi varsa 150kilowattsaat -80 TL yardım yapılmaktadır.

Elektrik faturası yardımı şartları şu şekildedir;