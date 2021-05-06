Devlet elektrik faturası yardımı nasıl alınır, şartları neler? 40-80 TL PTT devlet elektrik fatura yardımı

Yardıma ihtiyacı olan ailelere elektrik faturası yardımı yapılması 28 Şubat 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti. Bu yardımdan yararlanabilmek için şartlar mevcuttur. Bu şartlar;
Elektrik faturası yardımı alacak ailenin yardıma ihtiyacı olması gerekmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapan kişiler değerlendirmeye alınacaktır.
Fatura yardımı aileye sosyal yardımlardan faydalandığı süre boyunca yapılmaktadır. Ayrıca yardımdan yararlanacak kişiler şu kriterleri taşımalıdır;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Sosyal yardımlaşma vakıflarından destek almak
İhtiyaç sahibi olmak
Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde ikamet eden ve kriterleri taşıyan aileler yardımdan faydalanabilecek.
Elektrik faturası yardımında üst limit 150 kv olarak belirlendi. Hanedeki kişi sayısına göre yardım yapılmaktadır.
Aile 1 ya da 2 kişiden oluşuyorsa her ay 75kilowattsaat 40 TL
Ailede 3 kişi varsa 100 kilowattsaat 53 TL
Ailede 4 kişi varsa 125kilowaatsaat 67 TL
Ailede 5 ve daha fazla kişi varsa 150kilowattsaat -80 TL yardım yapılmaktadır.
Elektrik faturası yardımı şartları şu şekildedir;
- Fatura yardımı alacak kişi kimliği ve faturası ile PTT şubelerinden başvuru yapabilir.
- Başvuru esnasında kişinin kimliği ve elektrik faturası ibraz edilmek zorundadır.
- PTT merkezlerinde kişiye elektrik faturası yardımı yapılıp yapılmayacağı sorgulanabilir.
- Sağlanacak yardım kişiye elden nakit olarak verilmez. Fatura üzerinden kişiye yardım sağlanır.