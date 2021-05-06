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Devlet elektrik faturası yardımı nasıl alınır, şartları neler? 40-80 TL PTT devlet elektrik fatura yardımı

Pandemi süreciyle birlikte insanların geçim sıkıntısı daha da arttı. 2019 yılında alınan karara göre Devlet,ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturası yardımı kararı almıştı. Vatandaşlar, bu yardımdan nasıl yararlanacağı araştırmaktadır. Elektrik faturası yardımından nasıl yararlanılır? Elektrik faturası yardımı şartları nelerdir? Bu haberimizde devlet destekli elektrik faturası yardımı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte PTT elektrik faturası yardımı ( 40-80 TL ) detayları...

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:15
Devlet elektrik faturası yardımı nasıl alınır, şartları neler? 40-80 TL PTT devlet elektrik fatura yardımı
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Yardıma ihtiyacı olan ailelere elektrik faturası yardımı yapılması 28 Şubat 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti.  Bu yardımdan yararlanabilmek için şartlar mevcuttur. Bu şartlar;

Elektrik faturası yardımı alacak ailenin yardıma ihtiyacı olması gerekmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapan kişiler değerlendirmeye alınacaktır.

Fatura yardımı aileye sosyal yardımlardan faydalandığı süre boyunca yapılmaktadır. Ayrıca yardımdan yararlanacak kişiler şu kriterleri taşımalıdır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Sosyal yardımlaşma vakıflarından destek almak

İhtiyaç sahibi olmak

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde ikamet eden ve kriterleri taşıyan aileler yardımdan faydalanabilecek.

İlk olarak SYDV yardımı almıyorsanız,  başvuru sürecinin iki aşamaya ayrıldığından bahsedebiliriz. Öncelikle, sosyal dayanışma yardımı almayan vatandaşların öncelikle buradan kayıt olmaları ve yardım için başvurmaları gerekir. Başvuru sürecinde gerekli evrak ve formlar doldurulacak, vakıf talebinizi değerlendirecek, olumlu karar verilirse size uygun miktarda destek sağlayacaktır. Sonrasında üç aşamalı olarak PTT'ye fatura ödeme başvurusu yapacaksınız. Daha önce bu yardımdan yararlandıysanız, doğrudan en yakın PTT şubesine başvurmalısınız.

Elektrik faturası yardımında üst limit 150 kv olarak belirlendi. Hanedeki kişi sayısına göre yardım yapılmaktadır.

Aile 1 ya da 2 kişiden oluşuyorsa her ay 75kilowattsaat 40 TL 

Ailede 3 kişi varsa 100 kilowattsaat 53 TL

Ailede 4 kişi varsa 125kilowaatsaat 67 TL 

Ailede 5 ve daha fazla kişi varsa 150kilowattsaat -80 TL  yardım yapılmaktadır.

Elektrik faturası yardımı şartları şu şekildedir;

  • Fatura yardımı alacak kişi kimliği ve faturası ile PTT şubelerinden başvuru yapabilir.
  • Başvuru esnasında kişinin kimliği ve elektrik faturası ibraz edilmek zorundadır.
  • PTT merkezlerinde kişiye elektrik faturası yardımı yapılıp yapılmayacağı sorgulanabilir.
  • Sağlanacak yardım kişiye elden nakit olarak verilmez. Fatura üzerinden kişiye yardım sağlanır.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 21:15
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Elektrik Faturası Yardımı 2021Elektrik Faturası Yardımı Nasıl Alınır?
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