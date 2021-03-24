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Dev bankadan kredi müjdesi! Faizler düşürüldü, vade 120 aya çıkarıldı..

Bankada hesabı olan tüm müşterileri yakından ilgilendiren bir haber duyuruldu. Emlak Katılım Bankası'nın kredi kolaylığı sağladığı yönünde yapılan açıklamada özellikle can güvenliğini tehdit eden evlerin yapılandırılmasına yönelik finansman çözümler üretildiği ve bunula ilgili 4 farklı iş modelinin tasarlandığı belirtildi. Konutlar için azami oranda 200 bin TL kredi imkanı sağlayan bankanın 120 aya kadar da vade olanağı sağlayacağı bildirildi.

24 Mart 2021 Çarşamba 14:47
Dev bankadan kredi müjdesi! Faizler düşürüldü, vade 120 aya çıkarıldı..
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Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda kentsel dönüşüme giren ve özellikle riskli görülen yapılarda oturan maliklerinin can güvenliği açısından daha sağlam binalarda yer almalarını sağlamak adına yeni finansman çözümü geliştirildi. Güçlendirmeye uygun görülmeyen yapıların yıkılarak yeniden yapılmasıyla ilgili finansman destekleri ise müşterilere sunuldu.

Banka tarafından geliştirilen kentsel dönüşüm finansman çözümünde, kat maliklerinin finansal yönde ihtiyaçlarının karşılanmasıyla birlikte haklarının korunması ve ayrıca riskli olarak görülen binalarında yeniden güçlendirilerek inşasının güvenle tamamlanması hedef haline getirildi.

Binayı güçlendirme çalışması, emsal artışı olmadan yerinde dönüşüm, emsal artışı olarak yerinde dönüşüm ve  alansal anlamda dönüşüm olarak 4 farklı iş modeli ortaya çıkaran Emlak Katılım Bankası, her bir model içinde kat maliklerine 120 aya varan bir finansal kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca, kat maliklerine de yine bankadan kullandırılacak olan kentsel dönüşüm finans desteği içinde konut için azami olarak 200 bin TL ile güçlendirme için de azami olarak 80 bin TL destek verilmesi planlanırken bu paylarda yıllık karda oran üzerinden 400 baz puan devlet desteği hesaplanacak.



Son Güncelleme: 24.03.2021 14:47
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Türkiye Emlak Katılım BankasıKredi DesteğiKonut KredisiKentsel Dönüşüm Kredisi
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