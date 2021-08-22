Depozito sistemiyle kağıt, plastik, cam ve metal iadelerinde para iadesi dönemi başlıyor!

AVM ve marketlerde satılan ürünlerin dışında bulunan kağıt, plastik, cam ve metal ambalajlar için depozito sistemi getiriliyor. Bu sistemle birlikte alış-verişleri sonrası bu ürünleri geri götüren vatandaşlara ücret iadesi yapılacak.

1 Ocak 2022 tarihinde uygulamaya alınacak olan depozito sistemiyle çevre kirliliğinin önüne geçilecek ve doğanın yükü biraz daha azalacak. Depozito sistemi tüm market ve AVM'lerde geçerli olacak ve bu ambalajlar için daha öncesinden belirlenen ücretler vatandaşa geri iade edilecek.

"DEPOZİTO SİSTEMİNİN TÜRKİYE'YE FAYDALARI"

* 1 milyon tona yakın ilave atıkların çevreye dökülmesi engellenerek kirliliğin önüne geçilecek,

* Türkiye ekonomisine yaklaşık 1.4 milyar TL katkı sağlayacak,

* Bu atıklar, çöpe atılmadan önce temiz olarak endüstrinin ham madde ihtiyaçlarını karşılarken dış ticarette yaşanan açığın ise azalmasına katkı sağlayacak.,

* Vatandaşlar, bu sistemle hem ekonomiye katkı sağlayacaklar hem de çevre kirliğine karşı bir görev alacaklar,

* 263 bin ton gibi karbon emisyonunun da bu sayede azalmasına katkı verilecek.