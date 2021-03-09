Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan esnafı ziyaret etti

Türkiye’de Pandemi kuralları normalleşme sürecine girdi. Uzun bir süredir ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını, ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumdan en çok esnaf etkileniyor. Pandemi kurallarının normalleşmeye geçmesi ile birlikte esnaf kepenk kaldırmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu kapsamda’de Denizli Ticaret Odası başkanıyanına aldığı 110 kişilik bir ekiple sahaya çıktı. Esnafa ziyaretlerde bulunan Uğur Erdoğan, dükkanlarını açan esnafa hayırlı olsun çağrısında bulunarak, pandemi sürecinin henüz bitmediğini, bu açıdan tüm kurallara uyulması gerektiğini, esnafımıza halkımıza uyarmak konusunda da büyük görevler düştüğünü, bu kapsamda maske ve sosyal mesafe kurallarına çok ciddi bir şekilde uyulması gerektiğinin altını çizdi. Elde ettiğimiz kazanımları bir anlık tedbirsizlik yüzünden ortadan kalkacağını da söyleyen Erdoğan, bu tehlikeden hep birlikte kurtulacağımızı ifade etti.