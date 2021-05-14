Demir yolu taşıtları tam kapanma öncesine dönüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait olan TCDD’nin işlettiği Yüksek Hızlı Trenler, Marmaray, banliyö trenler ve Başkentray’ın seferleri normalleşme adımları çerçevesinde 17 Mayıs Pazartesi itibariyle tam kapanma öncesindeki sisteme dönecek.

Trenler Koronavirüs Tedbirlerine Uyarak Çalışacak

Yüksek Hızlı Trenler, Konya-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Ankara-Konya tren hatlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yarı kapasite ile çalışacak ve günde en fazla 22 sefer yapabilecek.

Başkentray sokağa çıkma yasağının olmayacağı günlerde Sincan-Kayaş hattı arasında 15 dakikada bir, yasağın uygulandığı zamanlarda ise 30 dakikada bir hareket edecek şekilde yarı kapasite ile faaliyet gösterecek.

Marmaray ise sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda 30 dakika, yasağın olmadığı zamanlarda ise Halkalı-Gebze hattında 15, Zeytinbunu-Maltepe hattında 8 dakika aralıklar ile çalışacak.