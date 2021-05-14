İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Demir yolu taşıtları tam kapanma öncesine dönüyor

TCDD’ye ait olan demir yolu taşıtları normalleşme planlamaları kapsamında 17 Mayıs’tan başlayarak tam kapanma öncesindeki sefer saatlerine dönüyor. İşte detaylar…

14 Mayıs 2021 Cuma 14:41
Demir yolu taşıtları tam kapanma öncesine dönüyor
Takip Et:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait olan TCDD’nin işlettiği Yüksek Hızlı Trenler, Marmaray, banliyö trenler ve Başkentray’ın seferleri normalleşme adımları çerçevesinde 17 Mayıs Pazartesi itibariyle tam kapanma öncesindeki sisteme dönecek.

Trenler Koronavirüs Tedbirlerine Uyarak Çalışacak

Yüksek Hızlı Trenler, Konya-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Ankara-Konya tren hatlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yarı kapasite ile çalışacak ve günde en fazla 22 sefer yapabilecek.

Başkentray sokağa çıkma yasağının olmayacağı günlerde Sincan-Kayaş hattı arasında 15 dakikada bir, yasağın uygulandığı zamanlarda ise 30 dakikada bir hareket edecek şekilde yarı kapasite ile faaliyet gösterecek.

Marmaray ise sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda 30 dakika, yasağın olmadığı zamanlarda ise Halkalı-Gebze hattında 15, Zeytinbunu-Maltepe hattında 8 dakika aralıklar ile çalışacak.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 14:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YhtMarmarayTCDDBaşkentray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Devletin Engelli Vatandaşlara Sağladığı Yardım Paketleri Nelerdir?
Akrep Avukat Ayşem karakterini kim canlandırıyor? Beril Pozam kimdir?
Acemi Anneler dizisine katılan Ege Semih Erken kimdir? Cenk karakteri kimdir?
Sadakatsiz reyting sonuçları nasıl? Sadakatsiz izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Kırımızı Oda dizisi Tarık kimdir? Tansel Öngel'in hayatı!
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim yeri ve mekanları
Akrep dizisi Perihan kimdir? Demet Akbağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
ATV Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı konusu ve oyuncuları
Bugün hangi maçlar var? 14 Mayıs 2021 Cuma Hangi maç hangi kanalda?
Kırmızı Oda Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.