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Değerli konut vergisi nedir, kimler ödeyecek? Değerli konut vergisi 2021 ödeme tarihleri

Değeri 5 milyon 227 bin TL üzerinde olan mülkler için değerli konut vergisi ödenmesi gerekmektedir. Her yıl değişen vergi oranı taşınmazın sahibi olan malik tarafından ödenmesi zorunlu bir vergi türüdür.

14 Mart 2021 Pazar 00:20
Değerli konut vergisi nedir, kimler ödeyecek? Değerli konut vergisi 2021 ödeme tarihleri
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Değerli konut vergisinin ne olduğu ve ne kadar değere sahip mülkler için ödenmesi gerektiği vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. İşte değerli konut vergisi hakkında bilgiler..

Değerli konut vergisi nedir?

Değeri 5.227.000 TL üzerinde olan taşınmazlar için değerli konut vergisi ödenmesi gereklidir. Vergi tutarı her yıl belirlenen oranlar doğrultusunda değişmektedir.

Değerli konut vergisi kimler ödemeli?

Değerli konut vergisi taşınmazın maliki tarafından ödenmektedir. Ayrıca intifa hakkı bulunan bir kişi varsa vergi o tarafından ödenir. Her ikisi de yoksa tasarruf edenler ödemektedir. Paylı mülkiyet durumunda hisseler oranında, elbirliği mülkiyette ise malikler müteselsilen yükümlüsüdür.

Değerli konut vergisi ne zaman ödenmeli?

Bir konutun değerinin 5.227.000 TL’yi aşması halinde değerli konut vergisi ödenmektedir. Vergi ödemeleri için beyanname dönemi 1-22 Şubat arasında yapılmıştı. Ödemelerin ilk taksiti şu an yapılmakta olup diğer taksit 1-31 Ağustos’ta yapılacaktır.

Değerli konut vergisi nasıl hesaplanır?

5.227.000 TL - 7.841.000 TL arası 5.227.000 aşan kısmı için binde üç,

10.455.000 TL’ye kadar 7.841.000 TL için 7.843 yani binde altı ve

10.455.000 TL’den çok olanlar 23.526 TL binde on vergi ödemesi gerekecek.



Son Güncelleme: 14.03.2021 00:20
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Anahtar Kelimeler:
DeğerliKonutVergisi
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