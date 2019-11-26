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DeFacto Black friday indirimleri olacak mı? DeFacto kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Defacto mağazasının Black Friday gününe özel indirim ve fırastları. Black Friday günü için Türkiyede geri sayım başladı.

26 Kasım 2019 Salı 10:29
DeFacto Black friday indirimleri olacak mı? DeFacto kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Black Friday diyerek diye anılan Kara Cuma kampanyası, firmaların stok ürünlerini satması, tüketiclilerin, ihtiyaçlarını çok uygun fiyata karşılaması için uygulanan büyük indirimlerin olduğu bir gündür.

BLACK FRIDAY BU YIL HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR. DEFACTO MAĞAZALARINDA BLACK FRIDAYA ÖZEL İNDİRİMLER OLACAK MI?

Tüm dünyada kutlanan Black Friday yani Kara Cuma kampanyası her yılın Kasım ayının son Perşembesi kutlanan özel bir gündür. Şükran günü vesilesiyle toplanan Amerikalılar, hafta sonlarında bu tatilin keyfini çıkartıyor. Türkiyede Black Friday günü bir tatil günü olarak sayılmasa da, vatandaşların bu günü tatil olarak geçirmeleri doğal oluyor. Ürün fiyatlarında şok indirim yapan mağazalar erken saatlerde açılıyor ve geç saatlere kadar satışlar devam ediyor ve bu Black Friday dönemi dolayısıyla Amerikalıların en çok para harcadığı dönem haline geliyor. Tüm dünyada bilinen ve kutlanan bu Kara Cuma günü ülkemizde de kutlanmaya devam ediyor ve her ülke gibi bizim ülkemizde de bu yıl 29 Kasım 2019 Cuma günü kutlanacak.

Defacto mağazalarında Şanslı Cuma olarak anılan ve kutlanan bu günde Defacto geçtiğimiz yıl büyük indirimler uygulamıştı. Önek olarak 300 TL nin üzerinde alışveriş yapan vatandaşlar için 50 TL lik bir indirim kodu sağlamıştı.

DEFACTO MAĞAZALARINDA KUTLANAN BLACK FRIDAY GUNU HANGI TARIHTE BAŞLAYIP BİTİYOR?

Alışveriş ihtiyaçları olan vatandaşların çok daha uyguna alışveriş yapabilmeleri için Defacto nun Şanslı Cuma olarak andığı Black Friday gününü beklemesini öneririz.


Yapacağınız alışverin, satın alacağınız ürünlerin listesini önceden yapmanız, Black Friday günü yaşanacak olan yoğunluk nedeniyle stok ürünlerinin bitmesine, istediğiniz ürünün beden, renk gibi sorunları yaşamamanız için önemlidir.

DEFACTO MAĞAZALARINDAKİ BLACK FRIDAY BÜNÜNDEKİ İNDİRİM ORANLARI NE OLABİLİR?

Defacto’da geçen sene uygulanan Şanslı Cuma gününe özel fırsatta 300 TL lik alışverişinizde müşterilerine 50 TL gibi büyül bir indirim kodu hediye etmişti. Bu yıl da daha büyük bir indirim veya hemen hemen aynı oranda indirimleri kestirmek pek mümkün değil fakat şu kesindir ki Defacto mağazasının müşterilerinin yüzlerini güldürecek şok indirimler olacağından, cazip fiyata ürünler satılacağı kesindir diyebiliriz.

BLACK FRİDAY GÜNÜ DEFACTO MAĞAZALARINDA UYGULANAN İNDİRİMLERİN ORANLARI NEYDİ?

Defacto’ nun Black Friday gününde uyguladığı indirim kampanyalarına ek olarak, 300 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine özel bir 50 TL lik indirim kodu verilmişti.

DEFACTO MAĞAZALARININ ÖZEL OLARAK UYGULADIĞI EN UYGUN BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİNİ NERDEN HABERDAR OLABİLİRİM?

Defaacto’ nun Şanslı Cumaya özel bütün indirim fırsatlarını ve uyguladığı kampanyaları bulabilmeniz için Defacto mağazasının e bültenine E-mailinizle abone olabilir ve böylelikle mağazanın bütün fırsatlı kampanyalarını ve indirimlerini görebilirsiniz buna ek olarak Google ve Defacto’nun Black Friday 2019 indirim fırsatları yazarak arattığınızda da bütün fırsatları kolaylıkla bulabilirsiniz.

BLACK FRİDAY DIŞINDA DEFACTO MAĞAZALARINDAN FIRSATLI ALIŞVERİŞ YAPABİLİR MİYİM?

Büyük indirimler, her hafta uygulandığı için sık sık sayfaları takip etmenizi öneririz. %50 ye varan indirimler dışında 1 alana 1 bedava, 3 al 2 öde veya 25 TL’ ye varan indirim fırsat kodlarından faydanabilmek de mümkündür ayrıca Bonus,World,Teb gibi değişik bankalarında kupon ve indirim fırsatları uygulamaktadır. Defacto mağazasının sinema severlere özel indirimleri de mevcut. Cinemamaximum da müşteri memnuniyeti için uygulunan bu fırsatta ise biletlerini belirli bir alt limitni üstünde alan müşterilerin siparişlerine ek olarak hediye veriliyor.

BLACK FRIDAY GÜNÜ İÇİN DEFACTO DAN BAŞKA HANGİ MAĞAZALARDA FIRSATLI ÜRÜNLER BULABİLİRİM?

Yıllardır her yaşıtta insanın kadın, erkek farketmeksizin geniş ürün yelpazesi sayesinde, herkese uygun bir fiyata giyim ve moda ihtiyaçlarını karşılamakta. Defacto dışında, büyük indirimler yapan diğer mazalar ise Lc Waikiki, Koton, Mavi, Zara , Mango, Bershka ve Pull and Bear gibi mağazaları önerebiliriz. Fakat DeFacto bir marka olduğundan ve ürünlerini kendi mağazasında sattığından dolayı aynı ürünleri aynı indirim ve fırsatlarla bulabilmeniz mümkün değildir.



Son Güncelleme: 26.11.2019 10:29
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