Dar gelirli ailelere kira yardımı başvuruları nasıl yapılıyor?

Kira desteği

Kentsel dönüşüm kapsamında evini tahliye etmek durumunda kalan ve kiraya çıkan vatandaşlara, hem kira yardımı hem de taşınma desteği veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bu hizmet, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ortak hareket edilerek yapılıyor. Vatandaşlar, kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuruda bulunurak, bu yardımı alabilirler. Üç büyük ilde 1150 TL olarak belirlenen kira yardımı, diğer illere göre değişiklik gösteriyor. Kira yardımı alan vatandaşlar, 18 ay boyunca bu yardımı almaya hak kazanırlar.

Taşınma desteği

Nereden başvuru yapılır?

Kira desteğinin yanı sıra taşınma desteği de devlet tarafından, vatandaşlara sunuluyor. 430 TL ve 2350 TL arasında değişen bu yardım, kentsel dönüşümden dolayı taşınmak zorunda kalan vatandaşlara yapılıyor. Riskli yapıda oturan ve taşınması gereken vatandaşlar, başvuru yaparak bu yardımı alabilirler.

Bu yardımları alabilmek isteyen vatandaşlar, tahliye gününden itibaren başlayarak 1 yıl içerisinde veya riskli yapının yıkıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden evraklar tamamlanarak başvuruda bulunabilirler.