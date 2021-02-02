İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Dar gelirli ailelere kira yardımı başvuruları nasıl yapılıyor?

Kentsel dönüşüm projesine dahil olan apartmanlarda yaşayan vatandaşlara, kira yardımı yapılıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul için 1150 TL olarak belirlenen bu yardım, vatandaşları rahatlatıyor. Peki, bu yardımı almak için gereken şartlar nelerdir? İşte detaylar...

02 Şubat 2021 Salı 17:27
Dar gelirli ailelere kira yardımı başvuruları nasıl yapılıyor?
Takip Et:

Kira desteği

Kentsel dönüşüm kapsamında evini tahliye etmek durumunda kalan ve kiraya çıkan vatandaşlara, hem kira yardımı hem de taşınma desteği veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bu hizmet, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ortak hareket edilerek yapılıyor. Vatandaşlar, kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuruda bulunurak, bu yardımı alabilirler. Üç büyük ilde 1150 TL olarak belirlenen kira yardımı, diğer illere göre değişiklik gösteriyor. Kira yardımı alan vatandaşlar, 18 ay boyunca bu yardımı almaya hak kazanırlar.

Taşınma desteği

Kira desteğinin yanı sıra taşınma desteği de devlet tarafından, vatandaşlara sunuluyor. 430 TL ve 2350 TL arasında değişen bu yardım, kentsel dönüşümden dolayı taşınmak zorunda kalan vatandaşlara yapılıyor. Riskli yapıda oturan ve taşınması gereken vatandaşlar, başvuru yaparak bu yardımı alabilirler.

Nereden başvuru yapılır?

Bu yardımları alabilmek isteyen vatandaşlar, tahliye gününden itibaren başlayarak 1 yıl içerisinde veya riskli yapının yıkıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden evraklar tamamlanarak başvuruda bulunabilirler.



Son Güncelleme: 02.02.2021 17:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kentsel DönüşümKira DesteğiAile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Elektrikli araçlara Ötv Zammı
Elektrikli araçlara Ötv Zammı
Evini kendi dönüştürene yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV
Evini kendi dönüştürene yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV
Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın
Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın
2021 Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu
2021 Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu
Vergi yapılandırmada başvuru için son 3 gün!
Vergi yapılandırmada başvuru için son 3 gün!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda'ya bu hafta konuk oyuncu olarak kim katılacak?
EDHO Uğur kimdir? Gerçek adı nedir? Eşkıya yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir?
Bitcoin ve kripto para üreticiliği ve madenciliği nasıl yapılır?
2021 Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2019 AÖF yaz okulu sınav tarihleri
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
Ev Yapımı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Blu TV'den Behzat Ç. yeni sezon için iddialara yanıt
Hangi okul öncesi ve kreşler açılıyor?
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Şubat 2021
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 02-02-2021
Şarjı en uzun süre dayanan telefonlar listesi
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Şubat 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.