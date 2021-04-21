Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği için devam kararı aldıklarını açıkladı

Erdoğan, Turizm Haftasından dolayı turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünü temsil edenler ile verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

KDV indirimleri de sürecek

Toplantıda, turizm sektörüne dair sorunları, beklentileri gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımlarını daha ileriye nasıl götürebilirler ele aldıklarını söyleyen Erdoğan bütün sektörler için de müjdeyi verdi:

"Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."