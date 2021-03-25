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Cuma öncesi döviz alıp kar edenler oldu mu?

Geçtiğimiz hafta merkez bankası başkanlığı görevinde yaşanan değişim sonrasında bu haberi önceden bilenlerin Cuma günü döviz aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama Ekonomist Nejat Özonay'dan geldi.

25 Mart 2021 Perşembe 01:07
Cuma öncesi döviz alıp kar edenler oldu mu?
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Piyasalarda geçtiğimiz hafta sonu hareketli anlar yaşandı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmış ve yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Bu karar sonrasında piyasalar hareketlenmiş ve Cuma gününü 7.20 TL ile kapatan dolar Pazartesi günü 7.90'lara kadar yükselmişti.

Piyasalarda ki bu hareketlilik karşısında Sosyal medyada bazı hesaplardan yapılan paylaşımlarda bazı kesimlerin bu görevden alma kararını önceden bildikleri için Cuma günü döviz satın alındığı iddiaları öne sürüldü.

Tartışma konusu olan bu iddia ile ile ilgili olarak Ekonomist Nejat Özonay'dan  BDDK verileriyle açıklama geldi.Özonay'ın açıkladığı verilere göre Perşembe'den Cuma'ya döviz rezervlerinde artış yok aksine cüzi bir düşüş var.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 01:07
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Anahtar Kelimeler:
DolarDövizCuma Döviz Alan Oldu Mu?
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